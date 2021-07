Målløs Bubber: - Jeg fatter det ikke

Hele Danmark holder i disse timer vejret forud for det store semifinalebrag imellem Danmark og England onsdag aften på Wembley.

Også kendis-Danmark er på den anden ende og er for alvor blevet ramt af fodboldfeber.

Den folkekære tv-vært Bubber er ingen undtagelse.

Han er blevet bidt af fodboldfeber i en grad, som han ikke selv troede var muligt.

Bubber tror på dansk sejr onsdag aften. Foto: Linda Johansen

- Normalt er jeg sådan en FCK-type, der elsker klubfodbold, og jeg har egentlig ikke dyrket landsholdet som sådan, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men jeg må indrømme, at de har fanget mig helt enormt meget i år. For det her er jo et højdepunkt. Holdet har ikke stået i en semifinale siden 1992, og så har alt det, der er sket med Eriksen, bare skabt et sammenhold ud over det sædvanlige, og det har virkelig været fantastisk at se, hvordan et hold kan rejse sig på den måde. Jeg fatter det ikke.

Spiller pissegodt

Bubber fortæller, at han er imponeret over det niveau, det danske landshold viser i øjeblikket.

- Jeg synes jo, at de spiller pissegodt i perioder. Pludselig tager fanden ved dem, og så spiller de, som man aldrig har set dem før. Det gør mig helt målløs. Det er jo som at se brasiliansk fodbold på dansk. De er fandeme dygtige og kunstneriske, og det er meget langt fra, hvordan man har set det danske landshold de sidste år, så jeg tænker bare 'hold da kæft, hvad er der lige sket der'.

Bubber glæder sig meget til at se kampen onsdag aften. Foto: Mogens Flindt

Den 56-årige tv-vært skal se kampen i aften i familiens lag, og hvis vejret holder, har han planer om, at det skal foregå til søs.

- Vi skal sejle ud og se den på storskærm og ligge og kigge på den på Ofelia i vores båd med nogle tæpper, siger han og fortsætter:

- Det kan sikkert også være fantastisk at se den alene og med en lille skærm, men det der med at mærke energien og fællesskabet. Det er det, det hele handler om, for folk har jo virkelig søgt sammen.

- Jeg er nok den eneste i Danmark, der ikke har en landsholdstrøje, men jeg tager et flag med, siger han med et grin.

Bubber sender dog onsdag en særlig tanke til de fans, der havde planer om at se semifinalen på stadion, men som ikke får mulighed for det på grund af de britiske regler.

- Det er så synd for dem, der ikke kan se det, for der er mange, der havde glædet sig, og det sker lige ovre på den anden side af dammen. Jeg synes godt, de kunne have åbnet lidt mere og været lidt mere 'large'.

Tror på sejr

Bubber tror på, at de danske drenge kan gå hele vejen og sikre sejr i aftenens semifinale, selvom der ikke er meget dansk publikum på lægterne.

- Jeg tror helt klart på dansk sejr, selvom det bliver en hård kamp. England vil gøre alt for at vinde, men jeg tror på os, selvom England har en stor hjemmebanefordel, siger han og fortsætter:

- De her drenge går en fantastisk fremtid i møde, hvis de kan blive ved på dette niveau. Så vil de kunne tage den rigtig langt. Vi bliver ustoppelige, hvis vi fortsætter på det niveau.