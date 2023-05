Måtte låne fra venner og bekendte: - Det var forfærdeligt

Under corona måtte Anni Fønsby låne af venner og bekendte for at undgå konkurs

Den tidligere milliardærhustru måtte sluge stoltheden og bede venner og bekendte om penge for at undgå at gå konkurs

- Det var forfærdeligt!

Sådan beskriver Anni Fønsby perioden under coronanedlukningen i 2020, der tvang hende til at spørge venner og bekendte om penge.

De fleste husker Anni Fønsby fra dengang, hun boede i det dyreste hus i Hellerup, var gift med it-milliardæren Erik Damgaard og lavede tv om livet på første klasse i 'Erik og Anni goes to Hollywood'.

Kort før første nedlukning af Danmark startede Anni kryoterapi-klinikken La Concordia op i København.

- Jeg havde brugt alt, hvad jeg ejede, og jeg havde lånt i banken for at starte første klinik op. Da corona kom, og alle troede, at de skulle dø, var der ingen, der kom forbi, siger hun til Ekstra Bladet til premieren på filmen 'Love Again' og tilføjer:

- Når man samtidig har et lejemål i det dyreste område på Østerbro, så løber taxameteret stærkt.

Anni Brinch, bedst kendt under navnet Fønsby, gik fra livet på første klasse til at måtte ringe til venner og bekendte for at undgå konkurs. Foto: Kenneth Meyer

'Hader al medicin'

Kryopterapi er en behandlingsform, hvor kroppen kortvarigt udsættes for temperaturer helt ned til -130 grader.

Fønsby var den første til at hente den alternative behandling, der angiveligt kan afhjælpe alt fra gigtsmerter til appelsinhud, til Danmark, efter at hun havde kæmpet med gener i forbindelse med en diskusprolaps.

- Jeg lå som en grøntsag og befandt mig i et smertehelvede hver dag.

For at lindre smerterne kørte hun til Sverige for at få behandlingen.

- Jeg fik masser af morfin og kunne ikke komme ud af sengen, så jeg måtte finde et alternativ i stedet for at komme ind i en snebold, hvor man får mere og mere medicin.

Anni Fønsby har over for Ekstra Bladet tidligere fortalt om, hvor hårdt det gik ud over privatøkonomien at kvitte det faste job i et revisionsfirma til fordel for livet som selvstændig.

- Pengene fosser jo ud, når man skal starte sådan noget op. Nogle gange laver jeg lidt bogføring for nogen om aftenen. Der skal jo lidt penge ind. Men ellers har jeg nogle gode venner og en rigtig sød kæreste, der hjælper til. Det er ham, der tager indkøbene for tiden - ikke mig, sagde hun dengang.

Og selvom det i en periode var vanskeligt at få enderne til at mødes økonomisk, kører det nu ifølge Anni Fønsby på skinner med forretningen.

Anni Fønsby er kommet oven på igen. Foto: Kenneth Meyer

- Vi måtte ud at spørge venner, bekendte og alle, jeg kendte, om de ville hjælpe os. Nu er vi heldigvis kommet oven på, lød det fra Fønsby til premieren tirsdag.

Hun kalder sig selv 'modstander af al medicin' og foretrækker de alternative behandlinger, der også har har vist sig at være en yderst lukrativ forretning, selvom forskningen ikke har fundet overbevisende tegn på, at terapien virker.

I hvert fald har der været gæster nok til hele 60.000 behandlinger fordelt på de i dag syv klinikker, fortæller Anny Fønsby.

