Måtte overtales: Sådan har du ikke set Helle Thorning før

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt blev overtalt til at vise modekonge Søren Le Schmidt kommende kollektion frem sammen med et hav af andre kendissser

Det var noget af et scoop designer Søren Le Schmidt havde gjort, da han i forbindelse med modeugen havde overtalt en lang række danske kendisser til at trække i hans kommende kollektion og indtage catwalken.

TV 2s Rasmus Tantholdt, skuespiller Paprika Steen, rapperen Tessa og Trine Dyrholm, var blandt de mange kendisser, der sammen med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt mandag viste den danske modekonges bud på fremtidens mode frem.

Men den 56-årige eks-statsminister var ikke meget for at springe ud som model. Det afslører hun dagen derpå i et opslag på Instagram.

'Sikke en fest vi havde i går til det storslåede Søren Le Schmidt-show. Jeg var meget tilbageholdende med at skulle gå på catwalken, men det var så sjovt, skriver Helle Thorning-Schmidt, der trods sin modvilje lod sig overtale af designeren.

Nye oplevelser

Hun forklarer, at hun lærte to vigtige ting i forbindelse med model-oplevelsen.

'1 - Søren er så succesfuld, fordi han ikke tager nej som et svar, og 2 - det er meget sjovere at sige ja til nye oplevelser frem for nej. Det troede jeg, at jeg havde lært nu, skriver hun.

Søren Le Schmidts store show skød officielt den københavnske modeuge gang. Den løber frem til fredag 11. august.