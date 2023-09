Måtte sælge huset med millionrabat

Jesper Nielsen gav et ordentligt prisnedslag for at komme af med sit hus i Gl. Holte

I maj satte ejendomsmægleren Jesper Nielsen og hans kone, Lisbeth Sander Nielsen, deres hus til salg.

Prisskiltet lød på 13.995.000 kroner for de 178 stråtækte kvadratmeter.

Og i august blev ejendommen solgt og fjernet fra salgshylden hos mægleren Real, der havde hans gule gård i Gl. Holte til salg.

Men det var ikke uden en solid rabat, da huset skiftede hænder.

Der blev nemlig givet en rabat på 995.000 kroner, så salgsprisen endte på 13.000.000.

Det fremgår af oplysninger i Tinglysningen.

Har tjent millioner

Parret har dog stadig tjent en fin skilling på salget.

De købte ejendommen med syv værelser tilbage i 2016. Dengang gav de ifølge Tinglysningen 8.200.000 kroner for villaen, hvorfor de derfor har tjent 4,8 millioner på at bo i Gl. Holte i nogle år.

Der er da også kælet for detaljerne i boligen, som Jesper Nielsen og familien nu fraflytter.

Den nye ejer får blandt andet en en fuldautomatisk opvarmet saltvandspool, nedsænket vinkælder i hallen og gårdsplads med parkeringsarealer til mange biler.

Det hele ligger godt gemt i skøn og total ugeneret oase, som det hed i salgsannoncen.

Potentiel krænkelse

Netop den ugenerede beliggenhed har Jesper Nielsen formentlig sat ekstra pris på, siden han havnede i noget af et stormvejr efter en julefrokost på Hotel d'Angleterre i december 2021, der betød, at Jesper Nielsen måtte forlade sit livsværk - ejendomsmæglerkæden der bar hans navn, Jesper Nielsen.

Det var Berlingske, der kunne fortælle, at den tv-kendte ejendomsmæglers exit skyldtes en potentiel krænkelsessag.

'Vi er blevet bekendt med en række forhold, som vi har ønsket at få klarlagt gennem en uvildig undersøgelse. Det er ikke blevet imødekommet. På den baggrund har vi valgt at stoppe samarbejdet,' skrev Nykredit Mæglers direktør, Peter Mattsen, i en mail til Berlingske, som avisen citerede.

Senere bekræftede Jesper Nielsen over for Ekstra Bladet, at der har været en konkret episode i forbindelse med en julefrokost. Han afviste dog, at han var blevet fyret fra Jesper Nielsen-kæden.