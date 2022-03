Måtte trække sig i tårer

Nyhedsvært Gertrud Højlund måtte trække sig i forbindelse med et indslag om Ukraine

Krigen i Ukraine berører mange mennesker dybt verden over - også vært på TV 2 News Gertrud Højlund, der tirsdag morgen måtte trække sig fra skærmen efter at være brudt ud i tårer.

I udsendelsen havde netop været vist et indslag, hvor en ukrainsk mor med sit barn på armen fortalte om at være flygtet hjemmefra.

Kvinden havde været i kontakt med sin søster, som opdaterede hende om rædslerne i hjemlandet. Alligevel kunne moren fortælle, at alt, hvad hun ønskede, var at vende hjem.

Det blev tydeligvis for meget for den erfarne News-vært Gertrud Højlund, der tog sig til hovedet og begyndte at græde. Herefter forlod Gertrud Højlund tilsyneladende studiet og overlod fladen til en reporter, som måtte læse næste indslag op fra sin mobiltelefon.

Ritter overtog

Hændelsen har fået flere seere til tasterne på sociale medier.

'Er Gertrud Højlund o.k.?', skriver en bruger for eksempel på Facebook.

Og Højlund er da i skrivende stund heller ikke vendt retur til skærmen. I stedet har hendes kollega Dennis Ritter overtaget sendefladen.

Til Ekstra Bladet fortæller Gertrud Højlund, at hun er dybt berørt af situationen i Ukraine og derfor reagerede.

'Millioner af ukrainere har fået deres liv revet i stykker siden den russiske invasion. Det er synd for dem. Det er selvfølgelig ikke meningen, at jeg skal belemre seerne med mit følelsesliv, men i dag gik det, som det gik', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Hun understreger samtidig, at hun derudover ikke har mere at tilføje til episoden.

Nyhedsdirektør på TV 2, Ulla Pors, forklarer i en besked til Ekstra Bladet, at Gertrud Højlund igen er okay.

'Det er voldsomme og tragiske nyheder, vi i disse dage viderebringer fra Ukraine. Det rammer og rører os alle, men selvfølgelig først og fremmest i selve krigen. Gertrud er helt ok', lyder det fra Ulla Pors.