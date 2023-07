Mads Mikkelsen afviser: - Det kan jeg slet ikke se

Den danske hollywoodstjerne synes, at den opsigtsvækkende slutning på 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', er helt okay og ikke for langt ude, som mange ellers har påpeget

Den seneste - og formentlig sidste - film i føljetonen om actionarkæologen Indiana Jones, i hvert fald med Harrison Ford i hovedrollen, havde premiere i juni.

Den har siden solgt tæt på 200.000 biografbilletter herhjemme, men trods det pæne besøg i biffen har anmeldelserne været en blandet landhandel.

De fleste er enige om, at filmen er langt bedre end den meget udskældte 'Indiana Jones og Krystalkraniets Kongerige' fra 2008, men alligevel har der været utilfredshed at spore.

Blandt andet på grund af filmens ret vilde afslutning, som mange - uden at vi afslører for meget - har kaldt for urealistisk.

Det er filmens danske stjerne, Mads Mikkelsen, dog langtfra enig i.

Det skriver Kino.dk, der har talt med skuespilleren i forbindelse med filmen.

Mikkelsen påpeger således, at alle Indiana Jones-film har haft overnaturlige elementer, og han forstår ikke kritikken.

Mads Mikkelsen har en kæmpe rolle i den femte Indiana Jones-film, hvor han giver den som nazisten Jürgen Voller. PR Foto.

Kino har spurgt ind til Mikkelsens reaktion på filmens klimaks, da han oprindelig læste manuskriptet:

- Det var, tænkte jeg, helt perfekt. Jeg kunne ikke forestille mig, at det kunne være anderledes, siger han og fortsætter:

- Der er nogen, der har sagt, 'ah, det er lidt vildt', men det kan jeg slet ikke se. I de andre film drikker han af et bæger og får evigt liv. Og der er et spøgelse, der kommer til live, påpeger skuespilleren, som mener, at 'vi er meget tættere på virkeligheden her'.

'Indiana Jones and the Dial of Destiny' bliver den sidste Indiana Jones-film med aldrende Harrison Ford i hovedrollen - hvis der da overhovedet kommer flere. PR Foto.

Mads Mikkelsen har da også en pointe.

I den første film fra 1981 inkluderede man overnaturlige spøgelsesmonstre, der stiger op fra pagtens ark og dræber nazister og filmens franske skurk som led i Guds vrede.

I film nummer to oplever man både voodoo, en bizar kult og folk, som lever videre, selv om deres hjerte er revet ud fra kroppen, mens man i film nummer tre - som Mikkelsen påpeger - kan drikke sig til evigt liv.

Mest overnaturlig - og af samme grund udskældt - er dog som tidligere skrevet fjerde film, hvor det hele afsluttes med, at et kæmpe rumskib forlader Jorden.