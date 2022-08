Mads Mikkelsen får skovlen under svensker

- Det er på tide, at Sverige forstår, hvilket succesrigt filmland vi er. Der har længe været talt om, at danskerne er gode til at lave film. Det synes jeg, de er ret dårlige til.

Sådan sagde svenskeren Ruben Östlund, intruktøren bag 'The Square' og 'Triangle of Sadness', til mediet SVT tilbage i maj.

Han mente desuden, at danske film har fået for meget opmærksomhed i udlandet de senere år. Her hentyder han nok især til de to instruktører Susanne Bier og Thomas Vinterberg, som begge har vundet en Oscar for henholdsvis 'Hævnen' og 'Druk'. Men den triumf rørte ham heller ikke.

- Jeg er ligeglad. De laver simpelthen ikke så gode film, sagde instruktøren.

Ruben Östlund vandt i år den prestigefyldte Den Gyldne Palme' for sin film 'Triangle of Sadness'.

Mads Mikkelsen svarer igen

En af danskernes helt store stjerner Mads Mikkelsen, som har været med i utallige film både i Danmark og udlandet, senest den stjernespækkede film 'Fantastiske skabninger', vil bestemt ikke finde sig i den kritik.

Og da han fik muligheden til Sarajevo Film Festival i denne uge, slog han altså også til. Dette gør han i en video med Ruben Östlund, som er filmet af Platform Produktion.

- Har du set 'Pusher 2'? Spørger Mikkelsen den svenske instruktør.

Dette har den svenske instruktør selvfølgelig.

- Og du kunne ikke lide den?

- Jeg synes den var rigtig god.

Det svar behager tydeligvis ikke Mikkelsen, som skærer en uforstående grimasse.

- Den er mere end bare virkelig god, svarer danskeren.

Östlund forsøger at svare igen, ved at påpege hvor lang tid siden det er, at 'Pusher' udkom.

- Og hvad er der sket siden?, spørger svenskeren til sidst med et skævt smil.

- Jeg blev berømt, svarer Mikkelsen, og smiler direkte ind i kameraet.

Mikkelsen havde sit egentlige gennembrud i 'Pusher'-filmene, og har som sagt efterfølgende haft en sprudlende karriere både i Danmark og internationalt. Man kan formode, at Mikkelsen mener, at han succes må tale for sig selv, når det kommer til, hvor gode danskerne er til at lave film.

Bier tog det iskoldt

Mads Mikkelsen er ikke den eneste danske superstjerne, der har været ude og kommentere på optrinnet. Tilbage i juli, havde Ekstra Bladet nemlig held med at fange Susanne Bier, og spørge om hendes holdning til Östlunds kritik.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Susanne Bier virkede ikke særlig påvirket af den svenske kritik. Foto: Henning Hjorth

Men Bier havde ikke ret meget at sige omkring optrinnet.

- Jeg synes, jo han er superdygtig. Så jeg glæder mig bare til at se hans næste film.

- Men du tager ikke hans kritik ind?

- Det er det eneste, jeg har at sige om det, svarede den oscarvindende instruktør.

Udover at vinde en Oscar, så har susanne bier også haft international succes med filmen 'The Undoing' og 'Bird Box'.

Robert Östlunds 'Triangle of Sadness' har danske premiere 22 september i år.