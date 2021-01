Mads Mikkelsen: Hvordan spiller man fuld?

Mads Mikkelsen og Thomas Vinterberg fortæller, at skuespillerne ikke var fulde på noget tidspunkt under optagelserne til filmen 'Druk'. I stedet analyserede de videoer af sig selv i beruset tilstand

Mængden af øl og spiritus, der bliver drukket i den danske, prisvindende film 'Druk', er enorm, men alligevel har Mads Mikkelsen og de andre skuespillere formået at gå gennem optagelserne uden at indtage alkohol.

Det fortæller Mads Mikkelsen og instruktøren Thomas Vinterberg i et interview med BBC, der har sat fokus på den danske film.

Her fortæller Mikkelsen, at de fra starten stod fast på, at de ikke ville indtage alkohol under optagelserne.

- Hvis du laver en eller to scener, hvor du skal være fuld, får du måske en øl for at få følelsen af det, men vi optog i 60 dage, så det var et no-go. Der ville være dage, hvor skulle spille fulde til en scene i tre timer og så køre bil i den næste. Det kan du ikke, hvis du har fået en øl, siger den danske verdensstjerne.

Thomas Vinterberg fortæller samtidig, at han synes, det er amatørisme at drikke før en scene, hvor man skal spille fuld. I stedet er det som alt andet, der skal se ægte ud på skærmen, et resultat af hårdt arbejde.

Mads Mikkelsen fortæller, hvordan de analyserede videoer af dem selv, mens de var påvirket af alkohol. Foto: Henrik Ohsten

Analyserede sig selv

Skuespillerne var ikke fulde under optagelserne, men under prøverne blev de af Thomas Vinterberg sendt i en alkohol-boot camp, hvor de i to dage drak, mens de blev optaget og en gang imellem målte deres promille - præcis, som de gør gennem filmen.

Mads Mikkelsen fortæller, at de efterfølgende brugte optagelserne til at analysere, hvordan de opførte sig, når de havde indtaget alkohol. De opdagede, at selvom man føler sig nogenlunde ædru efter en to-tre øl, så kunne de sagtens se og høre, at de havde indtaget alkohol.

For at spille fuld, uden egentlig at være det, trak Mads Mikkelsen derfor også på sine egne erfaringer med at være påvirket af alkohol.

- De fleste skuespillere vil fortælle dig, at hemmeligheden bag at spille en smule fuld er at tage udgangspunkt i dit private liv. Det er at gøre dit bedste for ikke at virke fuld. Du bevæger dig en smule langsommere, du er mere påpasselig og en smule mere præcis.

Udover det fik Mads Mikkelsen også hjælp fra YouTube. Han så videoer, som ofte indeholdt russere, der filmede sig selv, mens de drak sig fra sans og samling, fortæller han.

Vælter ind med priser til 'Druk'

'Druk' har vundet flere internationale filmpriser heriblandt prisen for bedste film ved European Film Awards.

Filmen kan også ende med at finde vej til årets oscarprisuddeling, der afholdes 25. april. Den danske oscarkomité har indstillet filmen som det danske bud på en oscarnominering i kategorien bedste internationale film.

