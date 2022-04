Mads Mikkelsen indrømmer: - Det var ret kaotisk

Den danske verdensstjerne er atter på det hvide lærred verden over i den nyeste Harry Potter-prequel, og han har kæmpet for at gøre rollen til sin egen, når nu alle ved, han kun overtog den, fordi Johnny Depp havde rod i privatlivet

Mads Mikkelsen 'chokerede', eller vel nærmere irriterede, en samlet dansk presse, da han for nylig mødte op i Imperial i København til gallapremiere på sin nye film, 'Fantastiske skabninger 3: Dumbledores Hemmeligheder', uden at ville sige et eneste ord til de fremmødte mediefolk.

Rygterne gik på, at det var filmselskabet, der havde dikteret tavshed fra Mikkelsen i det danske, men forklaringen er nok snarere, at han som en rigtig superstjerne tilsyneladende vælger, hvem det gavner ham mest at snakke med.

Således vil han åbenbart gerne tale med det amerikanske medie The Hollywood Reporter, som han har givet et større interview til i anledning af den nye storfilm.

- Det var ret kaotisk, siger Mads Mikkelsen om tiden, hvor det pludselig blev besluttet, at han skulle springe til med kort varsel i rollen som troldmanden Grindelwald.

Han overtog den fra en endnu større verdensstjerne, Johnny Depp, som blev fjernet fra sin rolle i filmfranchiset efter at have spillet med i de to første film i 'Fantastiske skabninger'-serien.

Se hvordan Mads Mikkelsen ser ud som Grindelwald herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

Kreativt selvmord

Det skete fra den ene dag til den anden, efter at Depp endte i juridisk og verbalt slagsmål med ekskonen Amber Heard, der påstod, at han havde været voldelig over for hende.

Det blev Mikkelsens held, men han er også såre bevidst om, at hele verden ved, at han ikke oprindeligt var førstevalget til rollen i den aktuelle tredje film i rækken.

Det var selvsagt atter Johnny Depp - indtil han pludselig ikke var det længere.

- Du vil ikke kopiere noget af det, Depp gjorde - det ville være kreativt selvmord. Selv hvis en rolle er blevet spillet til perfektion, så bør man altid gøre den til sin egen. Men selvfølgelig skal man fortsat bygge nogle broer til det, der var forinden, siger Mads Mikkelsen.

I filmen valgte produktionsholdet overraskende nok ikke at adressere den radikale ændring i Grindelwalds udseende i forhold til de første film, nu hvor en ny skuespiller havde overtaget.

Det ville ellers have været nemt at gøre det især til gavn for de mindre seere, idet Grindelwald er en troldmand og derfor kunne ændre sit udseende og sin fremtoning på kommando, skulle han ønske det. Det ville være en naturlig filmisk forklaring, hvis det ellers var nødvendigt at blive udpenslet.

- Det var meget bevidst (at man ikke gjorde det, red.). Alle ved, hvorfor der blev byttet ud på posten. Hele verden ved hvorfor. (...) Forhåbentlig drager vi seerne ind med den første scene, og fra da af vil de acceptere den nye verden, fortsætter Mads Mikkelsen i The Hollywood Reporter.

Se traileren til 'Fantastiske skabninger: Dumbledores Hemmeligheder' her. Artiklen fortsætter nedenunder ...

Den danske stjerne har tidligere fortalt, at han ville have ønsket, han kunne have talt med Johnny Depp, inden Mikkelsen overtog rollen som Grindelwald - en kommentar, der gik viralt på den negative måde, fordi folk dels tolkede det som om, Mads Mikkelsen ikke kunne finde sin egen måde at gøre tingene på, men også fordi han i givet fald ønskede at tale med en stjerne, der var anklaget for hustruvold.

56-årige Mads Mikkelsen mener dog, at virakken var totalt overdrevet.

- Jeg var ikke sådan - 'pleeeeease, lad mig tale med ham'. Men det ville have været dejligt at være i kontakt - at rense rummet på en måde. Måske får jeg ham at se i fremtiden, siger Mads Mikkelsen.