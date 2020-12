Mads Steffensen færdig på DR

Mads Steffensen stopper på DR, og fra og med 9. januar tager Sara Bro over og skal fremover styre Monopolet hver lørdag formiddag på P4. Programmet skifter i den anledning navn til 'Sara og Monopolet'.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse sendt til Ekstra Bladet.

Sara Bro har mange års erfaring som radiovært på P3 og ser frem til nu at overtage Monopolet, hvor hun skal stå i spidsen for at svare på lytternes dilemmaer.

Får stor hyldest af Faber

- Det er selvfølgelig kæmpestort at skulle overtage et så ikonisk program, der gennem tiden har fået så mange danskere til at agere medrådgivere i bilen eller hjemme i stuen, siger Sara Bro og fortsætter:

- Jeg er jo ikke en nordjysk mand, så jeg må jo nok finde min egen måde at fylde de store sko, som Mads efterlader ud på, samtidig med at jeg selvfølgelig har respekt for programmets dna. Lige nu glæder jeg mig dog mest af alt bare helt sindssygt til at komme i dialog med lytterne og komme i gang med de spændende dilemmaer, siger den kendte værtinde videre.

Sara Bro overtager 'Mads og Monopolet', der dermed kommer til at hedde 'Sara og Monopolet'. Foto: Mogens Flindt

Har valgt at stoppe

Udskiftningen af vært sker, da Mads Steffensen efter mange år i DR har valgt at stoppe som vært.

- Jeg vil gerne takke Mads for de mange år, hvor han har været lytternes og seernes lune selskab, og jeg ønsker ham alt muligt held og lykke. Nu får vi en ny, men samtidig garvet vært på Monopolet, og jeg glæder mig så meget til at følge Sara i hendes nye rolle. Sara er ikke bare en blændende radiovært, hun kommer også med en god portion livserfaring, humor og nærvær, siger DR's radiochef Anette Kokholm.

Selv er Mads Steffensen stolt over den tid, han har haft i DR, og han fortæller, at han nu har planer om at gå nye veje med sit arbejdsliv.

Lagt for had: Tager overraskende middel i brug

- Jeg er meget stolt over min tid på DR. Jeg har været med til at skabe et kæmpe radioprogram med 'Mads & Monopolet', hvor så mange danskere har lyttet med hver lørdag. Jeg har været vært på næsten 170 udgaver af 'Kender du typen?' og masser af fredagsunderholdning og store shows. Nu skaber jeg et andet arbejdsliv, og jeg glæder mig til det nye, jeg skal i gang med. Tak til alle, fordi I så og lyttede med. Og tak til DR, som altid vil være noget særligt for mig.

Mads Steffensens farvel som DR-vært betyder, at der også skal findes ny vært til 'Alle mod en' samt 'Kender du typen?' De nye værter vil blive meldt ud i det nye år.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mads Steffensen og Sara Bro, men det har i skrivende stund ikke været muligt.