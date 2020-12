Mads Steffensen: Jeg har fået opfyldt mine drømme

- Jeg er lidt shaky lige nu, hvor nyheden er ude, men jeg har fået opfyldt alle mine drømme, så nu er det tid til at prøve noget nyt.

Sådan siger Mads Steffensen, den legendariske bestyrer af DR's populære 'Mads & Monopolet', som nu har valgt at trække DR-stikket for at se frem mod et 2021, der skal byde på noget nyt.

- Jeg har været i DR i over 20 år og har lavet 'Mads & Monopolet' i 17 år, og det har jeg været glad for, siger 50-årige Steffensen.

Ud over ' Mads & Monopolet' har han stået i spidsen for en række store shows, været vært på programmet ' Kender du typen?' og har senest i år haft stor succes med ' Fællessang' med Phillip Faber'.

Begræder Mads Steffensens exit

- Jeg har da kørt hårdt på, og det har jeg så reflekteret over. Men jeg kommer da til at savne alle fra Monopolet - og Flemming og Anne fra 'Kender du typen?'.

- Render du så af pladsen nu?

-Det føler jeg ikke, men jeg har fået lyst til at prøve noget andet, siger han til Ekstra Bladet.

- Og hvad er det så, du skal, du skal vel ikke ud at være fisker eller noget lignende?

- Nej, det skal jeg ikke. Jeg har haft noget tid til at reflektere over beslutningen, men det er da et 'Mads & Monopolet'-dilemma, jeg er sprunget ud i: Hvad skal jeg nu?, Men det har ulmet i mit baghoved et stykke tid. Jeg fyldte 50 år tidligere i år, og jeg har syntes, at det var tid at ryste posen og prøve noget andet, siger Mads Steffensen, der fremover ikke kan se sig som en del i det nye monopol, der får navnet 'Sara & Monopolet', når Sara Bro fra næste år tager over som vært.

Det skal Mads Steffensen nu

- Kan du se dig selv som en del af Monopolet i fremtiden?

- Nej, det er jeg alt for privat til siger Mads Steffensen, der umiddelbart har tænkt sig at gøre det i podcast-universet fremover.

Og nu ser han frem til - efter at have meddelt sin store beslutning - at fejre nytår i en lille coronasluttet kreds med gode venner.

Mads Steffensen færdig på DR