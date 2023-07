Mads Vad i tårer: - Det er så stort

Tour-entusiasten fra 'Vild med dans' kørte to bjerge for at hylde Jonas Vingegaard

Som kæmpe Tour-fan er 'Vild med dans'-veteranen Mads Vad helt kulret over den præstation, Jonas Vingegaard har leveret i år, og han vil derfor også følge med på skærmen, når Tour-vinderen skal hyldes på Rådhuspladsen og i Tivoli.

- Det er så stort. Da vi var nede i Frankrig og fik mulighed for at køre to bjerge i etape 20, mødte jeg Rosa, som jo er Jonas Vingegaards svigermor, og vi faldt hinanden om halsen af glæde over Jonas' præstationer. Hold da op. Det var bevægende, og jeg fik både en klump i halsen og tårer i øjnene, fortæller Mads Vad.

Mads Vad var tilfreds, da han stod i målområdet efter sin kørsel på 20. etape. Foto: Privat

Af samme grund skal han følge sin cykelhelt på skærmen, når han modtages af danskerne ved sin hjemkomst onsdag.

- Allerede som barn var jeg i Frankrig under Tour de France med min far. Fire gange har jeg stået på Champs-Élysées. Jeg er mega-fan, og for mig er det helt surrealistisk, at en lille dansker kan være så stor.

Mads Vad viser stolt sit Tour de France-engagement frem på sin Instagramprofil. Foto: Privat

Når Mads Vad ikke står på Rådhuspladsen sammen med de mange andre danskere, skyldes det, at han fik 'fri hjemmefra' i de fire dage, han kørte i Alperne.

- Vi har ferie nu, og min søn har altså førsteprioritet, men for søren hvor vil jeg gerne se Vingegaards hjemkomst. Det, han kan, er for sindssygt, fastslår Mads Vad.