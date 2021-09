Mærkedahl trækker sig

Merete Mærkedahl kommer ikke til at være en del af Cirkusrevyen resten af året på grund af personlige omstændigheer.

Det skriver BT.

- Vi er meget kede af, at Merete Mærkedahl har måttet trække sig fra Cirkusrevyen 2021 af personlige årsager, fortæller Torben 'Træsko' Pedersen, Cirkusrevyens direktør, til BT.

I sidste måned meddelte revyen, at skuespilleren havde 'lagt sig syg', men at hun ville vende tilbage til revyen. Imens blev hun afløst af skuespiller og komiker Ditte Hansen og skuespiller Pernille Schrøder.

'Merete Mærkedahl har desværre lagt sig syg, men vi er så heldige, at Ditte Hansen har sagt ja til at springe til på holdet, mens Merete kommer sig, og Ditte vender dermed tilbage til Cirkusrevyen for en stund. Tusind tak for hjælpen, Ditte - og rigtig god bedring til Merete', lød det i den forbindelse i en meddelelse fra Cirkusrevyen.

Nu står det dog klart, at Mærkedahl ikke vender tilbage som planlagt.

I øjeblikket er Merete Mærkedahl ligeledes en del af optagelserne til den kommende sæson af 'Badehotellet', hvor hun spiller rollen som Otilia, og om hendes sygemelding også får konsekvenser for hendes medvirken i hit-serien, er endnu uvist.

Merete Mærkdahl vandt sidste år 'Vild med dans' sammen med Thomas Evers Poulsen. Foto: Mogens Flindt

Flere sygemeldinger

Det er ikke første gang, Cirkusrevyen bliver ramt af en sygemeleding.

I sidste måned meldte de ud, at instruktør og skuespiller Lisbet Dahl måtte melde afbud grundet stress, og kort efter blev det meldt ud, at hun ville være ude hele året.

'Vi savner alle Lisbet herude, men helbredet kommer altid i første række. Lisbet har det bedre, men stress er alvorligt, og da Cirkusrevyen er en krævende produktion, har vi i samråd valgt, at Lisbet fortsat holder sig i ro', lød det i den forbindelse fra Cirkusrevyens direktør Torben 'Træsko' Pedersen i en pressemeddelelse.

Merete Mærkedahl er lige nu også i gang med optagelserne til den nye sæson af 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Cirkusrevyen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Merete Mærkedahl, men hun har endnu ikke besvaret vores henvendelser.

