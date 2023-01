Magasin kaster sig ud i investering: Køber sig ind i 'løves' brand

For første gang i Magasins 150 år lange historie har de investeret i en anden virksomhed.

De har købt sig ind i MessyWeekend, som er et dansk mærke, der laver ski- og solbriller. Og det er ikke den eneste investering, de har planlagt. Man vil nemlig i fremtiden sikre sin egen forretning ved at investerer i flere danske mærker.

Det skriver Magasin selv i en pressemeddelelse.

- Investeringsstrategien skal ses som en nyt og ambitiøst skridt i en retning, der giver god kommerciel mening for vores forretning, og selvfølgelig også for et brand som MessyWeekend.

- Vi har længe haft et godt øje til dem og deres brand, og gennem et partnerskab, som det vi nu har indgået, kan vi være med til at skabe en endnu større forretning for dem og for os, siger Peter Fabricius i pressemeddelelsen.

Selskabet blev stiftet i 2017 og har Marc Birk Østerskov som administrerende direktør. Det blev i sin tid stiftet af Blazar ApS, som har 'Løvens hule'-investor Christian Arnstedt i ejerkredsen, og det er samme selskab, han investerer for i programmet.

Også Vækstfonden, som er statens investeringsfond, ejer en andel af Blazar ApS.

Christian Arnstedt investerer gennem Blazar ApS i 'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen/DR

Røde tal på bundlinjen

Det er endnu ikke lykkedes MessyWeekend at lave overskud på trods af den markante ejerkreds.

I seneste regnskabsår fremviste de et årsresultat med et underskud på knap fire millioner kroner. Året forinden lød det på knap fem millioner kroner.

Egenkapitalen var ved årets udgang negativ med 3,7 millioner kroner, mens den året forinden var negativ med hele seks millioner kroner.

Det markante underskud betød også, at man har optaget et lån hos Blazar ApS, så man kunne sikre finansiering til fremtidig drift. Dette skyldtes blandt andet en hård periode under coronapandemien.

Det fremgår ikke, hvor mange penge Magasin har kastet i projektet, men ifølge Børsen har de købt en andel på fem procent.