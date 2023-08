’Man er altid velkommen i Kobbenhakken. Rødgrød med fløde og én over nakken’.

Erik Clausens ’Fremmedarbejderes farvel’ er en af de meget få sange, der i 70’erne tog emnet fremmedarbejdere - eller gæstearbejdere op.

Og det har betydet et samarbejde imellem Isam B fra Outlandish og Erik Clausen i en podcast i Danmarks Radio.

– Jeg skrev for et par år siden en bog med udgangspunkt i min fars historie. ’Fædrelandet’ hedder den, og den handler om de gæstearbejdere, der kom til Danmark i 60’erne og 70’erne, og som har været de usynlige byggesten i grundlæggelsen af den danske velfærd – og det danske samfund. Min far kom til landet i 1967 fra Marokko, og han skulle bare lige være her i et par år, men som mange andre blev han hængende og knoklede med de hårdeste og de dårligst betalte job.

Isam B og Erik Clausen indledte deres samarbejde via en podcast om gæstearbejdernes historie. Foto: Privat

Isam B tilføjer, at gæstearbejderne var laget lige under de danske arbejdere.

Usynlighed

– I mange år var de dårligere betalt, fordi de – da de i egen forståelse kun skulle være i Danmark i kort tid – ikke indså betimeligheden af, at være i fagforening og dermed bringe sig på niveau med de danske arbejdere.

Farens ankomst til København i slut–60’erne, og den historie, han har fortalt sin søn om sit liv som gæstearbejder, vidner om en stor grad af usynlighed – om ensomhed og om mangel på forståelse.

– Gæstearbejderne involverede sig ikke i det danske samfund, fordi de jo ikke troede, at de ville blive her i ret lang tid. Men desuagtet var de en værdifuld arbejdskraft, der ikke gjorde væsen af sig, men bare lavede det, de blev sat til. Af samme grund blev jeg overrasket, da jeg tog min søn med på Arbejdermuseet og efter en grundig gennemgang af alt, hvad de gamle museum havde af fortællinger, måtte konstatere, at der intet var om gæstearbejderne. Vi spurgte museets sekretær, om der slet ikke fandtes noget om gæstearbejderne, og hun forklarede, at der vistnok fandtes lidt nede på arkivet – man absolut ikke noget i den permanente udstilling. Det, synes jeg, faktisk er tankevækkende.

– Gæstearbejderne involverede sig ikke i det danske samfund, fordi de jo ikke troede, at de ville blive her i ret lang tid, forklarer Isam B. Foto: Anthon Unger

Fars generation

Den nu 45-årige Outlandish–sanger arbejder pt. på et nyt album, der skal sætte fokus på de mange historier, der er om de brune indvandrere, som kom før ham. Om hele hans fars generation – om alt det de mødte – og alt det de hjalp til med.

– Min fars generation var her for at knokle og tjene penge, som de kunne sende hjem til landsbyen. Her skulle de og familien så bygge et flot hus, som skulle skabe prestige i lokalsamfundet, og som skulle stå som et vidnedsbyrd om, at de mange afsagn gav pote. Men da de jo blev i Danmark står de fine huse bare som tomme monumenter og en slags sommerhuse. De gamle, der nu er pensionister, forsøger at opretholde drømmen om at vende hjem. De pendler, men alt det de elsker – børn og børnebørn – er i Danmark, så de vender hurtigt tilbage. Der er fanget imellem to verdner.

Det er Isam Bs tanke, at Erik Clausen under en eller anden form skal medvirke på det album, og han glæder sig meget til at komme i hus med projektet, for han er meget glad for Clausen og hans snørklede hoved.