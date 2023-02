Er det blevet for hårdt at være politiker i dag? Ekstra Bladet har talt med flere politikere for at blive klogere på spørgsmålet

Er det blevet for hårdt at være politiker i dag? Ekstra Bladet har talt med flere politikere for at blive klogere på spørgsmålet

Forsvarsminister og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt på ubestemt tid.

Andre politikere som Alex Vanopslagh (LA), Ida Auken (S) og Jacob Mark (SF) har tidligere været sygemeldt, og Simon Kollerup (S) har så sent som torsdag sat ord på stress i politik over for TV 2 i podcasten 'Dato'.

Er det mon blevet for hårdt at være politiker i dag? Ekstra Bladet var torsdag aften taget til premiere på 'Miss Saigon' i Det Ny Teater i København for at blive klogere på spørgsmålet.

- Nej, det er det ikke. Man skal ikke have medlidenhed med politikerne, men man skal selvfølgelig passe på sig selv og sit helbred, uanset om man er politiker, eller hvor man er henne, fordi man lever kun en gang, lyder ordene fra en af aftenens gæster, gruppeformand Peter Skaarup (DD).

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Skaarup (DD) på den røde løber til 'Miss Saigon' med sin mor, Birthe Skaarup. Foto: Jonathan Damslund

Annonce:

Pape: Ingen sygemelding i tankerne

På den røde løber til musicalen var Søren Pape Poulsen (K) også på gæstelisten, og Ekstra Bladet fik også en snak om stress med partiformanden.

- Er det blevet for hårdt at være politiker i dag?

- Vi er forskellige mennesker, som alle andre er. Der er ingen af os, der ved, hvad der skal til, før man har en stærk reaktion. Det er barskt, og der er fokus på 24 timer i døgnet, på de sociale medier og på sådan nogle venlige typer som jer (Ekstra Bladet, red.).

- Nu siger du venlige mennesker som os. Det er jo ingen hemmelighed, at vi op til Folketingsvalget skrev en lang række artikler om dig. Havde du en sygemelding i tankerne der?

- Næ, lyder det kontant fra Søren Pape Poulsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Søren Pape Poulsen til 'Miss Saigon'-premiere. Foto: Jonathan Damslund

Går for stærkt på Christiansborg

Søren Pape Poulsens partifælle Mai Mercado siger dog, at der er tale om nogle andre arbejdsvilkår for politikerne sammenlignet med tidligere.

Annonce:

- Arbejdet er bare blevet hurtigere og hurtigere, og samtidig er der kommet flere opgaver til. For eksempel at være på de sociale medier, være tilgængelig og det, at man hurtigt kan få fat i en politiker (...). Men det er klart. Det er et problem for demokratiet, at så mange bliver syge med stress.

- Er I politikere blevet for sarte?

- Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en ting i tiden. Jeg synes, jeg oplever det mange steder. På Christiansborg går det for stærkt, men det gør det også andre steder i samfundet.

- Det er hårdt

Pia Kjærsgaard (DF) har været i den politiske verden i årtier. Og hun er ikke i tvivl om, hvordan gamet er.

- Det er hårdt. Man skal passe på sig selv. Jeg kender det jo efter så mange år. Jeg har jo også været tynget, men ligefrem stress er jeg sluppet for.

- Er I blevet for sarte?

- Det har jeg bestemt ikke noget at sige om. Nej, nej. De er mine kollegaer, dem skal jeg ikke dømme overhovedet.