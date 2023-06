Manden bag 'Ulven Peter' er død: - Et virkelig sympatisk menneske

Peter Bellis sang 'Ulven Peter' var med til at forme Peter Birchs realitykarriere. Peter Birch husker ham som et sympatisk menneske

Realitydeltageren Peter Birch blev for alvor kendt tilbage i 2010, da han tonede frem på skærmen med sin deltagelse i programmet 'Paradise Hotel'.

Her blev han hurtig kendt for at være svært glad for de kvindelige deltagere og fik derfor kendingsmelodien 'Ulven Peter', skrevet af Peter Belli.

Den danske musiker Peter Belli er død. Han blev 79 år

Sangen 'Ulven Peter' var med til at skabe Peter Birch ikoniske figur 'Ulven Peter' i realityland. Det var derfor også en trist Peter Birch, der fik overrakt nyheden om Peter Bellis dødsfald fredag formiddag.

Peter Belli har været syg i længere tid og er nu gået bort. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix

De to mødte hinanden tilbage i 2010, da Peter Birch var gæstevært i tv-programmet 'Boggie'. Her overraskede Peter Belli realitydeltageren i studiet.

- Vi snakkede om sangen dengang. Det var meget rørende, siger Peter Birch til Ekstra Bladet.

Sangen 'Ulven Peter' er fra 1966, men kort tid efter premieren på 'Paradise Hotel' i 2010 fik sangen en genkomst og blev det mest downloadede nummer på iTunes.

- Han (Peter Belli, red.) havde det fint med det. Sangen solgte ekstremt godt efterfølgende. Jeg var nervøs for, hvad han selv tænkte om det, men han syntes at det var fedt, siger Peter Birch.

Sangen blev så stor i 2010, at den blev spillet hver gang Peter Birch gik ind på diskoteker, og det var den originale version lavet af Peter Belli.

- Da jeg mødte ham, var han frisk og meget udadvendt og virkelig et sympatisk menneske. Han var meget behagelig at være sammen med. Han havde ikke nogle stjernenykker, han var ligesom alle andre, helt nede på jorden. Han var meget ydmyg. Jeg var meget stor fan af ham, siger Peter Birch og kondolerer mange gange til de efterladte.

Lang karriere

Den danske musiker døde i en alder af 79 år. Peter Belli var både sanger og skuespiller.

Han debuterede som sanger tilbage i 1959 og har et hav af udgivelser bag sig. Han blev især kendt for numre som 'Ulven Peter', 'Ingen regning' og 'Istedgade'.

For år tilbage meddelte Peter Belli dog, at han ved udgangen af 2017 ville parkere tourbussen for sidste gang og trække sig fra livet på scenerne.