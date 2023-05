Manden tager slæbet

Jasmin Gabay, der blev Danmarks–berømt på sin indsats i 'Den store Bagedyst', kan betragteligt mere end at smække en fiks lagkage sammen.

Hun har nemlig succes med både at synge og skrive.

- Jeg har release på en ep meget snart. Vi laver et stort release-party ude i Belle Arena, fortæller hun og tilføjer smilende, at der jo ikke er grund til at sætte sit lys under en skæppe.

Ep’en har titlen ’Sange fra skuffen’ og er blevet til i samarbejde med veninden Nanna Bottos.

- Nanna havde noget meget fint materiale liggende i sin skuffe - deraf titlen, og jeg glæder mig vildt til at præsentere det.

Tager slæbet

Ud over musikken er hun også i gang med et kogebogs-projekt.

- Min nye kogebog er godt på vej, men jeg vil endnu ikke fortælle, hvilket forlag der udgiver og lancerer den. Det er indtil videre hemmeligt.

Selv om hun ligger vandret i luften med de kreative projekter, skal der også være tid til mand og de to børn på syv og halvandet år.

- Jeg indrømmer dog, at der er tidspunkter, hvor jeg priser mig lykkelig for at have en mand, der vil tage slæbet, fortæller hun grinende.