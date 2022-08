- Mange er bedre end jeg

Anders W. Berthelsen har trukket på personlige erfaringer i sin rolle som 'Bamse' i den nye film af samme navn for at finde frem til følelsen af at søge kærlighed og anerkendelse

Filmen 'Bamse', som handler om den elskede musiker Flemming Bamse Jørgenses liv havde i aften gallapremiere, og her var Anders W. Berthelsen mødt op på den røde løber.

Skuespilleren har tidligere udtalt, at det har været en stor oplevelse for ham at spille rollen som 'Bamse'. Derudover har han fortalt, at han, for at forberede sig til rollen, har fået sanglektioner, og at han har taget 10 kilo på.

Men trods sanglektionerne, skal vi ikke forvente at se Anders W. Berthelsen turnere rundt som Bamse, ligesom Rasmus Bjerg har gjort efter sin rolle som John Mogensen i filmen 'Så længe jeg lever'.

- Nej det skal jeg ikke (ud og optræde som 'Bamse', Red.). Stig Rossen han rejser jo rundt med det, der hedder 'Stig og vennerne', nu, og de er jo sindssygt gode og fantastiske.

Skuespilleren tror også, det er for det bedste, at det er 'Stig og Vennerne' og ikke ham selv, som får lov at bære Bamses musik videre.

- Jeg tror, der er mange, der skal være glade for, at jeg ikke skal rundt og synge. Der er mange, der er bedre til det, end jeg. Jeg holder mig til mine film.

Trækker på personlige erfaringer

Filmen om 'Bamse' behandler blandt andet Flemming 'Bamse' Jørgensens søgen efter kærlighed og anerkendelse, efter at han blev bortadopteret som lille og derefter hellere ville være musiker end at overtage familievirksomheden fra adoptivfaren.

Og denne følelse af at søge efter anerkendelse og accept skulle Anders W. Berthelsen ikke grave dybt efter, fortæller han til Ekstra Bladet.



Her ses hele holdet bag filmen 'Bamse', som har premiere 25. august. Foto: Emil Agerskov

- Vi kender jo allesammen godt følelsen af at rende rundt og lede efter at få lov til at være til her i verden. Og så trækker man jo på de følelser, siger skuespilleren og uddyber:

- Og så har jeg jo set en masse interviews med Flemming og læst meget om ham, og snakket med familien. Så det var egentlig ikke så svært at finde frem til det ærlige menneske inde bagved.

Anders W. Berthelsen fortæller desuden, at han også helt klart har trukket på personlige erfaringer med at lede efter anerkendelsen, men hvilke kommer skuespilleren ikke nærmere ind på.

Debut som Instruktør

Udover at være aktuel i filmen 'Bamse', så har Anders W. Berthelsen også andre projekter igang.

Blandt andet er han hoppet bag kameraet i den nye film 'Lykkelige omstændigheder', hvor han har debut som soloinstruktør. Selvom skuespilleren, og nu instruktøren, allerede havde prøvet kræfter som medinstruktør på filmen 'Se du månen Daniel', så har det stadig været en ny og spændende opgave, fortæller han.

- Det har været vidunderligt, virkelig fantastisk (at sidde bag kameraet, Red.). Det er noget jeg har drømt om længe, og arbejdet mig op til. Det har været virkelig spændende. Jeg nød hvert eneste sekund.

Og det er nok ikke sidste gang vi ser Anders W. Berthelsen i rollen som instruktør, fortæller han.

- Jeg har da nogle projekter liggende, som jeg arbejder på i øjeblikket.

Filmen 'Bamse' har premiere 25. august og 'Lykkelige omstændigheder' har premiere 6. oktober.