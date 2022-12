Mange kendte gik bort: Dem mistede vi i 2022

I 2022 mistede vi en række danske stjerner, hvis værker vil leve videre, efter at de har sat et umiskendeligt aftryk i kulturhistorien.

En af sin generations største stemmer døde den 23. november i en alder af blot 24 år.

Stjerneskuddet Hugo Helmig var søn af psykolog og tidligere topmodel Renée Toft Simonsen og popikonet Thomas Helmig. Men det unge talent nåede i sit korte liv at slå sit eget navn fast.

Han storhittede allerede fra første takt, da han udgav debutsinglen 'Please Don't Lie'. Sangen blev ifølge Jyllands-Posten det største danske radiohit i 2017.

Hugo Helmig som 21-årig i sin lejlighed i Aarhus. Foto: Jonas Olufson

Nummeret var også på Hugo Helmigs anmelderroste debutplade, 'Juvenile', fra 2019.

Men blot to år efter trak Hugo Helmig stikket på sin musikkarriere. Indre dæmoner formørkede hans sind.

Aftenen inden sin død var Hugo Helmig dog fuld af håb, drømme og planer for fremtiden, skrev hans far, Thomas Helmig, i et opslag på Instagram.

- Jeg var hos dig hele natten, og mens du sov, gav dit lille hjerte op. Og nu er du så pludselig ikke 'her' længere, men lever videre et sted 'dybt inde i mit hjerte', hvor jeg vil bære dig med ømhed, stolthed og betingelsesløs kærlighed resten af mit liv.

Blandt både de yngste og de ældste generationer er Elin Reimer et velkendt ansigt. Hendes alsidige karriere i dansk scenekunst har ført hende til roller i alt fra 'Krummerne' til 'Matador'. Foto: Brian Karmark/Ritzau Scanpix

'Matador' mistede to af sine skuespillere

Elin Reimer sov stille ind i sit hjem i september i en alder af 94 år.

Hun blev landskendt som kokkepigen Laura i Erik Ballings klassiker. Men hendes alsidige spænd gjorde hende også til et velkendt ansigt blandt de yngste.

Her blev hun berømt og berygtet i rollen som den eddikesure underbo fru Olsen, der hamrede sin kost i loftet, når familien Krumborg i 'Krummerne' trampede rundt og fik hendes lysekrone til at dingle, så pudsen dryssede ned.

Endnu en af de ikoniske skuespillere fra 'Matador' døde i 2022.

Jens Arentzen er især kendt for rollen som Ulrik Varnæs i 'Matador'. Men den alsidige kunstner har også stået bag kameraet. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Jens Arentzen, som spillede Ulrik Varnæs, døde af kræft i en alder af 64 år.

Flere tusinde breve

2022 var også året, hvor vi måtte tage afsked med Poul Thomsen.

Den dyreglade tv-vært var ansigtet i populære programmer som 'Hund og hund imellem' og 'Dus med dyrene', hvor hans egen hund lå trofast i kurven ved siden af ham.

Den folkekære tv-vært modtog flere hundrede tusinder breve, da han i 1984 bad seerne sende forslag til, hvilket dyr der skulle være Danmarks nationalfugl. En titel, som tilfaldt knopsvanen.

Mange vil formentlig huske Povl Dissing for sit samarbejde med digteren Benny Andersen. Ikke mindst den hverdagspoetiske "Svantes lykkelige dag" fra 1973 med ordene ' ... og om lidt er kaffen klar'. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

I 2018 udkom biografien 'Dus med livet', hvor han delte sine erindringer. Om barndomsårene under krigen og om at miste sine kære og nærmeste under tragiske omstændigheder.

Hans budskab i bogen var, at han trods megen modgang og sorg var blevet dus med livet.

Poul Thomsen gik bort som 84-årig omgivet af sin familie.

Med strofen: '... og om lidt er kaffen klar' skrev musikeren Povl Dissing sig ind i den danske musikskat.

Den folkekære sanger døde i sit hjem, 84 år gammel efter længere tids sygdom.

En af Danmarks første og største realitystjerner døde i maj måned. Sidney Lee blev blot 43 år gammel. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Første og største

En af Danmarks første og største realitystjerner døde i maj måned. Sidney Lee blev blot 43 år gammel af en ikke-offentliggjort årsag.

Første gang, han tonede frem i fjernsynet, var i 2007. Her deltog han i en DR-dokumentar om en række amatør-wrestlere.

Det var også her, han introducerede kunstnernavnet 'Lee', der hentede inspiration fra den amerikansk-kinesiske kampsportsstjerne og skuespiller Bruce Lee.

Siden deltog Sidney Lee i et utal af realityprogrammer og blev et kendt ansigt med sin signaturbandana, solbrændte kulør og for at opknappe Cult Shakers, som han kaldte 'Son of a Bitch'.

Venner, kollegaer og familie hyldede ham med et mindeoptog gennem Københavns gader, hvor de iført bandanaer drak Cult Shakers som gravøl.

Stig Hoffmeyer arbejdede flere gange i løbet af sin lange karriere sammen med sin hustru, Kirsten Lehfeldt, og datteren Mille Lehfeldt. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Efter nogen tids sygdom døde skuespilleren Stig Hoffmeyer på hospice omgivet af sin familie, hustruen Kirsten Lehfeldt, datteren Mille Lehfeldt og sin søn.

Stig Hoffmeyer havde hovedrollen i Anders Thomas Jensens Oscar-nominerede kortfilm 'Wolfgang', men især med sine biroller markerede han sig.

Gennem årene har han også lagt stemme til en række tegne- og animationsfilm. Blandt andet i animationssuccesen 'Shrek 2', som også Kirsten Lehfeldt og Mille Lehfeldt lagde stemmer til.

Den kendte tegner og forfatter Flemming Quist Møller skrev manuskriptet til storfilmen "De forbandede år 2", der havde premiere i april 2022. Han nåede at se den færdige film inden sin død. Foto: David Leth Williams/Ritzau Scanpix

Manden bag 'Cykelmyggen Egon' gik bort i begyndelsen af 2022.

Forfatter og tegner Flemming Quist Møller blev 79 år og skrev sig ind i mange børns erindringer.

Ud over 'Cykelmyggen Egon' står Flemming Quist Møller også bag kendte børnefortællinger som 'Bennys Badekar' og 'Jungledyret Hugo'.

Han har også arbejdet som musiker, skuespiller, instruktør og senest filmmanuskriptforfatter. Han skrev storfilmen 'De forbandede år 2', der havde premiere i april 2022.

Han nåede at se den færdige film inden sin død.