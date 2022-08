Manu Sareen forelsket

Den tidligere minister og nuværende formand for ADHD Foreningen afslører, at han har fået en ny kæreste

Manu Sareen er smaskforelsket.

Hen over sommeren har den 54-årige tidligere minister fået en ny kæreste - en kvinde, som han har kendt et par år.

- Vi mødte hinanden første gang for omkring to år siden, men har ikke taget skridtet videre før nu. Vi har set hinanden indimellem og har holdt kontakten, og der har bare være en energi mellem os, som vi ikke kunne slippe. Så for et par måneder siden blev vi kærester, fortæller Manu Sareen til Ekstra Bladet.

Sareen, der i dag er formand for ADHD Foreningen, foredragsholder og forfatter, mødte sin nye kæreste på en vinbar, hvor de faldt i snak. Dengang blev det ikke til mere, men nu buldrer følelserne derudad.

- Det er en meget ren kærlighed. Det er sjældent, man møder et menneske med et så rent hjerte. Jeg håber virkelig, at det er min sidste kærlighed, siger Manu Sareen om sin nye kæreste, som han håber at dele fremtiden med.

Manu Sareen har kendt sine nye kæreste i et par år. Privatfoto

Den ny kvinde i Manu Sareens liv hedder Maria Caroline Simons, er 39 år og HR-direktør i Chanel.

- Der er bare så mange ting, der er så let. Hun har to børn, der er jævnaldrende med min den yngste. De tre piger leger bare, så det hele går ligesom op i en højere enhed. Vi har holdt sommerferie sammen - også med mine tre store børn, siger Manu Sareen, der med egne ord har haft en fantastisk sommer.

- Hvad med at flytte sammen. Har I allerede overvejet det?

- Lysten er der ... Men det kan vi ikke lige nu. Det er ren praktik, at det ikke kan lade sig gøre, men jeg er sikker på, at vi kommer til at bo sammen i fremtiden, siger Manu Sareen, hvis kæreste bor i Charlottenlund og dermed tæt på den tidligere politiker.

Manu Sareen har kun været single i et halvt års tid, inden Maria Caroline Simons for alvor slog benene væk under ham.

Tre måneder

Sidste efterår forelskede han sig i den 22 år yngre model Simona Popovic.

- Man kan ikke spå om fremtiden. Men jeg har sagt til Simona, at jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har mødt et menneske, der får mig til at føle sådan. Jeg håber, vi er sammen for altid. Men jeg er taknemmelig for, at jeg føler det her igen. Jeg håber, det varer for evigt, selvom jeg ikke ved, hvad fremtiden bringer, og jeg kan virkelig godt se en fremtid med hende, sagde han dengang til Ekstra Bladet.

Forholdet holdt dog kun tre måneder. Omkring nytår gik kendisparret hver til sit.

Manu Sareen har tidligere været gift med Anya Degn Sareen, som han har tre børn med. I 2016 blev han gift med Solveig Wandall, som han fik en datter med, inden de i 2020 blev skilt.

Manu Sareen er far til fire. Foto: Jacob Ehrbahn

Manu Sareen har ligesom en række andre kendte danske mænd skrevet et kapitel til bogen 'Mandefatasier'. Du kan læse et kapitel af bogen her. Hvem, der har skrevet det, er en velbevaret hemmelighed.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

