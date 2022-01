Manu Sareen: Gør sine drenge til gode elskere

Ekspolitikeren mener, at han som far har en forpligtelse, så han snakker om f.eks. berøringer og erigeret penis - eller mangel på samme - med sine store knægte

Han er forfatter, foredragsholder og coach, men er p.t. også i gang med en sexologuddannelse, så Manu Sareen mener - og ved - et og andet om sex.

Det mærker hans to knægte, 21-årige Felix og 16-årige Alvin, i det daglige, for deres far føler en stærk trang til at give sin erfaringer på det seksuelle område videre til sit afkom.

Det fortæller han i Radio4-podcasten 'Vi har lyst - Special: Nyt år, bedre sex’, der sendes i form af seks miniprogrammer med håndgribelige tips til sexlivet.

- Jeg har to store drenge, og jeg snakker meget sex med dem også, for jeg synes, at jeg har en forpligtelse til at gøre dem til gode elskere. Noget af det, jeg har sagt til dem, er også, at den ikke behøver at være stiv hele tiden, når I kysser og krammer, for du skal tage dig god tid. Og hvis du synes, at du bruger tid, så skal du tage dig endnu bedre tid, lyder det.

I snakken med sønnerne tager Manu Sareen også fat om et generelt problem hos mænd: Ofte manglende lyst til forspil.

- Du skal tage forsigtigt og langsomt fat, og hvis du synes, at du gør det blødt, så gør det endnu blødere. Så siger jeg selvfølgelig (til sønnerne, red.), at konceptet er, at den godt må være stiv, når du skal penetrere, men vi er bare ikke vokset op med det der. Det er vigtigt at forstå, at vi mænd ikke gør det af ondskab, men af uvidenhed.

Tallene bedrager

Manu Sareen bliver i podcasten også foreholdt en undersøgelse, der viser, at heteroseksuelle mænd får orgasme 95 procent af tiden under seksuel aktivitet med det modsatte køn, hvorimod kun 65 procent af de heteroseksuelle kvinder får det.

Men tallene kan snyde, mener han.

- Jeg vil også vove den påstand, at når mænd svarer (på den slags undersøgelser, red.) så er der måske mange, der ikke altid skelner mellem udløsning og orgasme, og derfor vil man hos mænd have en procentuelt højere svarprocent. Og så tror jeg også bare, at mænd ikke altid bruger særligt meget tid på kvinder for at varme dem op. En kvindes seksualitet er kompliceret – ikke i negativ kontekst – men den er bare avanceret. Mænd kan lynhurtigt få en lyst, mens kvinders skal bygges op, fortæller Manu Sareen.

Lynhurtigt stiv og ind

Han giver en del af skylden til mænds pornoforbrug - især folk fra hans egen generation.

- Når man er præget af porno, som vi er vokset op med, så er det bare lynhurtigt og stiv pik, og stik den ind – ikke noget ned forspil og efterspil, og det er virkelig kedeligt.

- (...) Jeg kan også godt forstå de mænd. Salget af Viagra er bare eksploderet blandt unge mænd, og det er, fordi mænd har en selvforståelse af, at pikken bare skal være stiv hele vejen i gennem. Og det kan den ikke. Hvis du skal ned at slikke og røre og alt muligt, så falder den, men du er vant til at se, at den skal være stiv hele tiden, så jeg kan godt forstå, at man har travlt med at komme op i hende, for så holder du rejsningen, lyder det fra Sareen i podcasten.

Manu Sareen er lige blevet single, og han har således ikke en fast kæreste at udøve sine mange tips og tricks på lige nu.

Læs mere om bruddet med modellen Simona Popovic her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------