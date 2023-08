Manu Sareen skal giftes.

Den 56-årige tidligere minister har i løbet af sommeren været på knæ og friet til sin kæreste, Maria Caroline Simons. Det skriver Her & Nu.

- Vi har haft en fed sommer, hvor jeg har friet til Maria, fortæller Manu Sareen til ugebladet, og hans kommende kone uddyber, at frieriet foregik på en ganske særlig dag.

Det var nemlig på Maria Caroline Simons' fødselsdag, at Sareen overraskede hende ved at fri - og svaret var ja!

Parret er endnu ikke gået i gang med at forberede det kommende bryllup, men Manu Sareen regner med, at det bliver i 2024, at parret får papir på hinanden.

Manu Sareen har kendt sine nye kæreste i et par år. Privatfoto

Sareen, der i dag er formand for ADHD Foreningen, foredragsholder og forfatter, har været gift to gang tidligere.

I 1996 blev han gift med sundhedsplejerske Anya Degn Sareen, som han har tre børn. Parret blev skilt i 2013. Tre år efter blev han gift med psykolog Solveig Wandall, som han har et barn med. I 2020 gik de fra hinanden.

God energi

Det var i august sidste år, at Manu Sareen til Ekstra Bladet fortalte, at han var blevet forelsket i Maria Caroline Simons, som han på det tidspunkt havde kendt et par år.

- Vi mødte hinanden første gang for omkring to år siden, men har ikke taget skridtet videre før nu. Vi har set hinanden indimellem og har holdt kontakten, og der har bare været en energi mellem os, som vi ikke kunne slippe. Så for et par måneder siden blev vi kærester, sagde han.

- Det er en meget ren kærlighed. Det er sjældent, man møder et menneske med et så rent hjerte. Jeg håber virkelig, at det er min sidste kærlighed, sagde Manu Sareen.

Selvom parret har været kærester i et år og nu skal giftes, er der ikke planer om, at de skal bo under samme tag. Det fortalte han i juni måned.

- Det er svært for mange at forstå, men jeg tror, at hvis der er noget, der fungerer, så skal man virkelig passe på med at fucke det op med sammenbragte familier. Hvis man ser på statistikkerne, så går 70 procent af sammenbragte familier fra hinanden. Så der er ingen grund til at udfordre skæbnen, når tingene fungerer, sagde han.

Manu Sareen er far til fire. Foto: Jacob Ehrbahn

