Marco bekræfter: Der kommer mere

Hvis man troede, at realitydeltageren Marco Harry var færdig med at lave tv, så er man forkert på den.

Der er nemlig udsigter til at se den tidligere 'Paradise Hotel'- og 'Ex on the Beach'-deltager på skærmen igen allerede til efteråret.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, da han sammen med sin reality-kollega Asbjørn Nielsen dukker op til 'Vi Elsker Heroes' i Rødovre.

- Jeg har noget i støbeskeen, og der går ikke så lang tid, siger han.

Hvad, vi præcist venter på, ville den garvede realitydeltager ikke ud med, men han fortæller, at man kommer til at se ham i et anderledes set-up.

- Det er seriøst tv. Stadig en form reality, men der er ikke fis og ballade og damer indblandet, siger Marco.

Ville vende tilbage

Det er ikke længe siden, at realitykendissen fortalte, at han snart var klar på mere tv.

Efter at have holdt en længere pause fra tv-karrieren og været i udlandet for at finde sig selv, meddelte han nemlig, at han godt kunne finde på at sige ja, hvis 'Ex on the Beach' ringede igen.

- Det er bare en åben idé om at lave noget mere tv, fortalte han.

Og mere tv bliver nu til virkelighed.

Dog må vi væbne os med tålmodighed for at finde ud af, hvad det præcist er, at realitykendissen deltager i.

- Fire-fem måneder, og så finder I ud af det, siger han.

