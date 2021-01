Mariannes bombe: Hemmeligt forelsket

Marianne Klüver afslører nu, at benene blev slået helt væk under hende på Ubberup Højskole for 20 år siden

For 20 år siden blev Marianne Klüver tv-stjerne i Danmark, da seerne kunne følge hendes kamp mod de overflødige kilo i seermagneten 'Livet er fedt'.

I to nye programmer på TV2 ser man, hvordan det går med Marianne og de andre tidligere tv-darlings, og her smider nu 66-årige Klüver lidt af en bombe.

Hun er tydeligt berørt over, at være tilbage på Ubberup Højskole, som hun for 20 år siden ikke tøvede med at kalde sig hjem. Sit tidligere værelse på skolen ønsker Marianne Klüver dog ikke at se igen, og det er der en særlig grund til.

- Da jeg var heroppe, blev jeg dybt forelsket. Meget meget forelsket, som jeg aldrig har prøvet før. Og ovre i mit værelse sad vi og drak hver en øl og talte tingene igennem. Jeg troede aldrig, at jeg skulle opleve en så stor kærlighed. Men den har ramt hele livet gennem alle de år, siger en grådkvalt Marianne Klüver i programmet.

'Livet er fedt'-Marianne hårdt ramt af sygdom

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det er rigtigt, at hun fik slået benene helt væk under sig under slankeopholdet på Ubberup.

- Det er det kraftigste, jeg nogensinde har prøvet, siger hun og fortæller, at både hun og manden var gift, så de var godt klar over, at der var farlig grund, de bevægede sig på.

- Det blev til et par kys, ellers var der afstand mellem om. Men alt kunne have ændret sig, - det kan det, hvis kærligheden er stor nok. Men vi var klar over, at det var farligt, siger hun.

Valgte sin mand

Marianne Klüver valgte at blive hos sin mand, Jens. Og hun valgte også at være ærlig overfor ham og fortælle om sin oplevelse på højskolen.

- Jens viser ikke de store følelser. Han reagerer mere indadvendt, og det gjorde han også her. Men det vigtigste er, at jeg fortalte ham det. Og at han ved, at han kommer først, siger hun og fortsætter.

- Jeg holder forfærdelig meget af min mand. Vi hjælper hinanden - eller især er det nok ham, der gør meget for mig. Han ordner så meget for mig. Og han har også sit at døje med, siger Marianne Klüver om sin mand, som hun sidste år fejrede 30 års bryllupsdag med.

- Tænker du stadig på ham på Ubberup og hvad det kunne være blevet til?

- Ja, det kan ikke undgåes. Men jeg tænker, at nu er han 20 år ældre, så ser han sikkert ud ad Helvede til, siger Marianne Klüver og står et stort grin op.

Livet har langt fra kun været fedt for Marianne, Merethe og de andre deltagere i 'Livet er fedt', siden optagelserne sluttede. Læs her, hvordan de har det i dag(+).