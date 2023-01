Martin Jørgensen færdig i bar-dynasti

Ved du noget om sagen, så kontakt Ekstra Bladets journalist Pernille Christensen her

Martin Jørgensens nedtur fortsætter.

Grevinde Alexandras eksmand er gældsat til op over begge ører - og nu er han også arbejdsløs.

44-årige Martin Jørgensen er ikke længere ansat i Adam Falberts bar-imperium Rekom, hvor han de seneste år har arbejdet med branding.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Rekom, at Martin Jørgensen har opsagt sin stilling. Derudover har virksomheden ingen kommentarer, da det er en personalesag.

Martin Jørgensen har været på lønningslisten hos Rekom de seneste år, og han har tjent 50.000 kroner om måneden for sit arbejde. Det fortalte han mandag i fogedretten.

'Fedtegreven': Stenrig barkonge hjælper Martin

Her måtte han fortælle detaljer om sin privatøkonomi for en dommer, da grevinde Alexandra har rejst en sag mod ham for misligholdt gæld.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, har Martin Jørgensen en gæld på 5,4 millioner kroner til sin tidligere ægtefælle. Penge, som han selv i form af et gældsbrev har skrevet under på, at han skylder grevinde Alexandra - og at han derfor skal betalte tilbage.

Gældsbrevet underskrev han i 2015 i forbindelse med parrets skilsmisse, men i mere end syv år har Martin Jørgensen ikke afdraget så meget som en øre til Alexandra. Derfor valgte hun at gå rettens vej.

Ud over at have arbejdet for Adam Falberts virksomhed bor Martin Jørgensen også til leje hos den ukronede barkonge. Det betaler han 14.000 for om måneden. Foto: Anthon Unger

Trods en årsindkomst på 600.000 fortalte Martin Jørgensen i Retten på Frederiksberg, at han ikke så sig i stand til at afdrage bare en smule på sin store gæld.

- Det har jeg desværre ikke råd til, sagde han og blev dermed erklæret insolvent i seks måneder.

Retten på Frederiksberg har erklæret Martin Jørgensen insolvent i seks måneder ved et retsmøde, efter grevinde Alexandra har stævnet ham med krav om, at han skylder hende 5,4 millioner kroner

Hvordan Martin Jørgensen gennem sit ni år lange forhold til grevinde Alexandra opbyggede milliongælden til hende, kunne kan Ekstra Bladet tidligere lørdag afsløre i et interview med grevindens presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen.

- Hvordan kunne grevinde Alexandra blive snydt sådan af Martin Jørgensen?

- Ved at stole på sin ægtefælle, som man forhåbentlig gør i et ægteskab. Han havde lovet at påtage sig ansvaret for familiens økonomi, men han sagde et og gjorde noget andet, sagde hun.