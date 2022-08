Mascha Vang er blevet gift

Det blev et rungende ja!

Tirsdag formiddag er blogger og influencer Mascha Vang blevet gift med jagerpilot Troels Krohn Dehli, som hun har dannet par med siden 2018.

Ceremonien fandt sted på Holckenhavn Slot i Nyborg, hvor festen også senere skal stå, og her er en lang række kendisser mødt op for at fejre parret på bedste vis.

Mascha Vangs datter, Hollie Nolia, var naturligvis brudepige. Foto: Henning Hjorth

Blandt kendisserne på gæstelisten er blandt andre Mascha Vangs dansepartner fra 'Vild med dans', Thomas Evers Poulsen, som skal være arrangementets toastmaster, og med sig har han kæresten Sæþór Kristínsson, der vandt den seneste sæson af 'Den store bagedyst'.

Også Annemette Voss og Micki Cheng, der er kendt fra bageprogrammet, er blandt gæsterne til brylluppet. Tidligere håndboldspiller Rikke Hørlykke, der nu er personlig træner, er også med til brylluppet.

Nerver på

Tidligere har Ekstra Bladet talt med Mascha Vang og Troels Krohn Dehli om nerverne forud for den store dag.

- Jeg glæder mig sindssygt meget, men jeg er også meget nervøs. Det er jo en stor dag, og jeg ved, at jeg kommer til at blive meget rørstrømsk, men jeg håber, det hele går, sagde Troels Krohn Dehli i den forbindelse, inden Mascha Vang kunne supplere:

- Jeg er nok mere spændt, end jeg er nervøs. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i kjolen, og så håber vi bare, at vejret bliver godt. Hvis man overhovedet må sige det uden at jinxe noget.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli er blevet gift. Foto: Henning Hjorth

Og man må sige, at hendes ønske gik i opfyldelse.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli fandt kærligheden tilbage i 2018. Tidligere har Mascha Vang blandt andet dannet par med Nicolas Kiesa, som hun har datteren Hollie Nolia sammen med.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli er blevet gift. Foto: Henning Hjorth