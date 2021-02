Mascha Vang i stor sorg: - Hun var virkelig skøn

Onsdag formiddag ramte den triste nyhed, at fitnessguruen, forfatteren og foredragsholderen Anne Bech er død i en alder af 42 år efter en længere kamp mod kræften.

Anne Bech er død

En af de veninder, der har været tæt på Anne Bech i løbet af sygdomsforløbet, er Mascha Vang, og hun er tydeligt berørt, da Ekstra Bladet fanger hende, kort efter nyheden om dødsfaldet blev offentliggjort.

- Hun var en af mine bedste veninder. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Hun var jo virkelig, virkelig skøn, så det er helt enormt trist, siger hun.

Kræft og angst - Anne kæmpede sit livs kamp

Så hinanden til sidst

Mascha Vang fortæller, at Anne Bech gik bort i går, tirsdag, og dagen inden havde de to veninder set hinanden.

- Hun kæmpede. Hun var stærk, og hun kæmpede, siger Mascha Vang og fortæller, at de to veninder godt vidste, at de havde set hinanden for sidste gang, da de tog afsked med hinanden mandag.

- Vi fik en god og en smuk farvel. Hendes familie var der, og hun var bare omgivet af kærlighed, siger hun.

Mascha Vang har mange gode minder om veninden, der måtte sige farvel til livet for tidligt.

- Jeg er selvfølgelig meget ked af det og kommer til at savne hende, for hun var en fantastisk veninde og en god mor. Hun havde fortjent meget mere tid med sine børn, Caroline og Louis.

'Ubegribeligt og uretfærdigt'

Også på Instagram har Mascha Vang været ude med en stor hyldest til veninden.

'Skønne, dejlige, søde, sjove, kommanderende dame, hvor vil jeg savne dig. Det er så ubegribeligt og uretfærdigt, at du skulle forladt denne verden og dine dejlige børn alt, alt for tidligt. Du kæmpede så hårdt for Caroline og Louis. Du blev hentet herfra, imens du var omgivet af kærlighed og dem du elsker ved din side - vi elsker også dig og fik sagt godt farvel. Som man nu kan. Eller, vi ses igen. Det var intenst og intimt, noget jeg aldrig vil glemme,' skriver hun.

Hun fortsætter med at fortælle, at det var Anne Bech, der fik hende til at flytte til Dragør i sin tid.

'Tak for dit venskab, for at du var der for mig når jeg havde brug for det, også selvom jeg drev dig til vanvid, med at hælde Baileys i min kaffe og stod op om natten og tømte et glas peanutbutter, midt i en af vores træningsperioder. Du lokkede mig sågar til Dragør at bo, hvor du hundsede rundt med mig på løbestien, og havde Louis med i barnevognen,' skriver hun og tilføjer:

'Vi har haft det så sjovt, din insisterende humor var til stede, helt til du lukkede dine smukke blå øjne. Jeg vil aldrig glemme dig, kæreste Anne.'