Mascha Vang i ulykke med hest: Ferien er aflyst

Mascha Vang har været nødsaget til at aflyse sin kommende ferie, da hun er blevet sparket af en hest

Den populære influencer Mascha Vang er kommet til skade i en ulykke med en hest.

Det fortæller hun på Instagram, hvor hun fortæller, at hun blev sparket af sin venindes hest og efterfølgende måtte hentes i ambulance.

'Jeg blev i dag på uheldigvis, sparket af en hest (ikke min) i lysken, lige som jeg satte foden i stigbøjlen', skriver hun i et opslag på Instagram.

Mascha Vang brækkede heldigvis ikke noget, men måtte alligevel en tur på skadestuen efter episoden.

'Nå men jeg røg lige en tur babu-babu på skadestuen i dag...men intet er brækket, og det er det vigtigste', skriver hun og fortsætter:

'Hvis vi ikke havde det på video, ville jeg ikke fatte, hvordan det kunne ske. Det var uheldigt og meget ærgerligt. Men intet er brækket, og det er det vigtigste.'

Mascha skriver yderligere, at hun lige skal bruge noget tid på sofaen for at komme sig.

Ferien aflyst

44-årige Mascha er sammen med familien blevet nødsaget til at droppe den ellers planlagte rejse til Utah.

'Æv!! I morgen tidlig skulle vi ha’ været på en spændende rejse til Utah, med planer om overnatninger på ranch, western ridning, rafte på Colorado river, sove i tipier og en masse andet...men vi kommer desværre ikke afsted alligevel', skriver hun i opslaget på Instagram.

Ekstra Bladet har prøvet at få en kommentar fra Mascha Vang, men uden held.