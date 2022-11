Mascha Vang: - Jeg sad og græd dagen lang

Mascha Vang sætter nu ord på en hård periode i sit liv.

Spoler man tiden ti år tilbage, blev den velkendte blogger og influencer mor til sin datter, Hollie Nolia Kiesa Vang, som hun fik sammen med den tidligere racerkører Nicolas Kiesa.

Men da datteren var tre måneder gammel, gik Mascha Vang og Nicolas Kiesa fra hinanden. Og nu åbner den 43-årige influencer op om den hårde tid. Det gør hun til Hendes Verden.

- På et tidspunkt var jeg indlagt på hospitalet af udmattelse, fordi Hollie havde kolik. Jeg sad bare der enlig mor i sofaen og græd dagen lang. Når man græder lige så meget som sit barn, er man klar til indlæggelse, siger Mascha Vang til Hendes Verden.

Bloggeren fortæller videre, at hun ikke havde kontrol over sit liv. Hun begyndte derfor at træne og spise sund mad for at få kontrol over noget, og det endte med, at hun kom igennem den hårde tid.

Mascha Vang blev i år gift med Troels Krohn Dehli på Holckenhavn Slot i Nyborg. Foto: Henning Hjorth

Gift på Holckenhavn Slot

Men meget har ændret sig siden 2012. I dag er Mascha Vang gift med jagerpilot Troels Krohn Dehli, som hun har dannet par med siden 2018.

Ceremonien fandt sted på Holckenhavn Slot i Nyborg i august, hvor Mascha Vangs dansepartner fra 'Vild med dans', Thomas Evers Poulsen, var arrangementets toastmaster.

Også Annemette Voss og Micki Cheng, der begge er kendt fra 'Den store bagedyst', var blandt gæsterne til brylluppet. Den tidligere håndboldspiller Rikke Hørlykke, der nu er personlig træner, var også med til den fine ceremoni på Holckenhavn Slot.

Ekstra Bladet talte med Mascha Vang om nerverne forud for brylluppet.

- Jeg er nok mere spændt, end jeg er nervøs. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i kjolen, og så håber vi bare, at vejret bliver godt. Hvis man overhovedet må sige det uden at jinxe noget, sagde Mascha Vang på daværende tidspunkt.

