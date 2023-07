Mascha Vang på medicin: Afslører diagnose

Frygten for, hvornår det næste migræneanfald kunne ramme, holdt hende vågen om natten.

Men Mascha Vang gav ikke op. Det beretter hun i et nyt opslag på sin Instagram-profil.

Her fortæller influenceren og tv-personligheden nemlig, hvordan hun sidste sommer mødte op hos sin psykiater for at blive udredt for ADHD med et halvt udfyldt skema fordi 'Jeg er jo SLET ikke hyperaktiv, så det der har jeg ikke', som hun skriver i opslaget.

Men den var god nok. Psykiateren meldte, at der var fuld plade.

Og selvom migrænen ikke er forsvundet som dug fra solen, så har ADHD-diagnosen hjulpet influenceren gevaldigt.

'Jeg er ikke kureret, men min livskvalitet er forbedret grundet det forebyggende medicin jeg får, min ADHD medicin der får min hjerne til at køre i et roligere gear, muligheden for at sove, samt jeg slipper for angsten, for næste anfald', skriver hun.

Mascha Vang har god grund til at smile, nu hvor hun har fået hjælp til at mindske sine migræneanfald. Her smiler hun på den røde løber til premieren på 'Barbie'-filmen. Foto: Jonathan Damslund

'Det giver noget forståelse'

Grunden til, at der skulle gå et år, fra diagnosen blev stillet, til Mascha Vang var klar til at dele det med sine følgere, er, at det skulle lande i hende nok til, at hun var tryg ved at sige det åbent.

'Jeg har ikke fortalt om det, men det har heller ikke været en hemmelighed. Jeg skulle nok lære at sige det højt, hvis jeg overhovedet havde lyst til det. Min erfaring er nu, at det giver noget forståelse, når jeg gør det', skriver hun.

