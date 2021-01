Mascha Vang sælger ud: - Jeg fik ondt i maven

Coronakrisen har flere gange det seneste år givet aktionærer verden over søvnløse nætter over de mange millioner, der er på spil, når kurserne gør udsving.

Også den danske blogger og iværksætter Mascha Vang har fulgt udviklingen i spænding, og ved årsskiftet traf hun en drastisk beslutning, som hun nu deler med sine mange følgere på Instagram.

I sin story fortæller hun, at hun har valgt at sælge alle sine aktier og planlægger også at sælge sin datters.

- Jeg vågnede tidligt i morges, og så tænkte jeg, at jeg er simpelthen nødt til at sige det her, starter hun sin story.

Over for Ekstra Bladet forklarer hun, at hun for et par år siden kastede sig ud i at opbygge en portefølje gennem sin bank, og netop som den var steget ganske fornuftigt, kom coronakrisen.

- Så styrtdykkede den, og hold da op, hvor fik jeg ondt i maven. Så derfor svor jeg, at hvis den nogensinde igen kom op i det niveau, den stod i før, ville jeg sælge alt. Her til nytår nåede den så det gyldne beløb, og så solgte jeg, siger hun.

Mascha Vang vil gerne holde for sig selv, hvor mange penge hun har investeret for, men hun fortæller, at hvis hun havde solgt, da kursen var lavest under coronakrisen, havde hun haft en million mindre, end hvad det lykkedes hende at sælge for nu.

Og pengene skal da heller ikke stå stille, forklarer hun.

- Jeg solgte også, fordi jeg synes, at omkostningerne i banken var for høje. Men det er jo også træls at gå og betale renter, så jeg vil gerne i gang igen, siger hun og fortsætter:

- Jeg går meget efter min mavefornemmelse, så nu vil jeg lige se, om ikke det dykker lidt igen, inden jeg køber. Men jeg synes ikke, jeg har ikke stor nok viden om det til at købe en masse selv, så jeg vil hellere investere i forskellige indeksfonde.

For Mascha Vang er det vigtigt at involvere sine følgere i beslutningen, fordi hun gerne vil opmuntre dem til også at overveje deres økonomi.

- Det sidste års tid har jeg opfordret mine følgere til at overveje deres økonomi og overveje investeringer, hvis de har lidt til overs på rådighedsbeløbet. Jeg vil gerne udbrede budskabet om, at det er godt at være bevidst om, hvad der er muligt og prøve at sætte sig ind i det, der potentielt kan skabe noget mere frihed for en selv, siger hun.

Selv tænker hun altid over at investere i noget længerevarende.

- Jeg synes, Lars Tvedes nye fond er spændende, og for mig handler det også bare om at brede det ud, siger hun.

