Masser af sexlyst på DR: - Mit flæsk er bedre end flæskestegen

Flæskestegen og remouladen lider et voldsomt nederlag i femte afsnit af programmet 'Fede Forhold'

Søde sager har været en del af flæskestegs-elskende Regitze og remoulade-glade Karstens kærlighedssprog fra første date.

Det har gennem årene resulteret i lidt for mange kilo på sidebene samt en reduceret sexlyst.

I løbet af programmet har parret fået hjælp af parterapeuten Frej Prahl og ernæringseksperten Marie Steenberger, som har haft til opgave at ændre parrets usunde livsstil.

Og det ser ud til at være lykkedes.

I femte afsnit af tv-programmet 'Fede Forhold' på DR bliver det nemlig tydeligt, at den 39-årige sygeplejerske Regitze og den 37-årige elektrikerlærling Karsten er begyndt at prioritere hinanden frem for deres usunde livretter - flæskesteg og remoulade.

Regitze og Karsten skal i aftenens afsnit dufte sig frem til om de bedst kan lide duften flæskesteg og remoulade end duften af hinanden. Foto: DR/STV Production A/S

'Mit flæsk er bedre end flæskestegen'

Ved livsstilseksperimentets start elskede Regitze og Karsten mad - specielt flæskesteg og remoulade, som blev indtaget i voldsomme mængder.

Faktisk var de så glade for flæskesteg og remoulade, at de reagerede mere på duften af maden end på duften af hinanden.

Det blev konkluderet i starten af programmet, da parret gennemgik et dufteksperiment i samarbejde med speciallæge i almen medicin, Jens Thygesen.

I onsdagens episode af 'Fede Forhold' skal Regitze og Karsten igennem endnu et dufteksperiment for at se, om duften af hinanden denne gang kan slå duften flæskesteg og remoulade.

- Jeg håber, at jeg regerer mere på dig end på remoulade. Problemet er nok bare, at jeg ikke har spist remoulade ret mange gange på det sidste, siger Karsten med nervøsitet i stemmen.

Det bliver dog hurtigt tydeligt, at Karsten har ændret sine prioriteter.

- Han reagerer helt klart bedre på sin kone. Man kan se, at han næsten står og dirrer som en travhest, siger lægen Jens Thygesen, da han kigger på resultaterne af dufteksperimentet.

- Jeg vandt over remouladen, siger Regitze med en stort smil på læben.

Regitzes altoverskyggende livret er flæskesteg. Og ved seneste dufteksperiment blev det meget tydeligt, at Regitze foretrak duften af den klassiske julesteg frem for duften af Karsten.

Denne gang må flæskestegen dog se sig slået af Karsten.

- Mit flæsk er bedre end flæskestegen, siger Karsten med et grin.

Eksperimentet viser dermed tydeligt, at hverken Regitze eller Karsten reagerer på maden længere. De har mere øje for hinanden.

- Konklusionen er, at i stort set ikke reagerer på hverken remoulade eller flæskesteg. Men i reagerer til gengæld meget kraftigt på hinanden, konkluderer lægen Jens Thygesen.

Du kan se femte afsnit af 'Fede Forhold' onsdag klokken 20.30 på DR1.

