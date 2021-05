Massiv fremgang: - Vi er megastolte

Coronakrisen har for mange små og mellemstore virksomheder været hård at komme igennem, men det lader ikke til at være tilfældet for tv-vært og iværksætter Emil Thorups møbelvirksomhed Handvärk.

Det netop offentliggjorte regnskab for Handvärk ApS viser det bedste resultat siden 2015, hvor Emil Thorup, der selv designer møblerne, stiftede virksomheden.

Resultatet viste i 2019 et overskud på knap 10.000 kroner, mens virksomheden for 2020 kan præsentere et overskud på 291.744 kroner.

Derudover er driftsresultatet fordoblet og ender på 700.268 kroner.

Det glæder Emil Thorup, at der er fremgang i biksen.

- Det er sgu dejligt. Vi har været priviligerede af, at vi er så bredt funderet og er til stede i næsten 40 forskellige lande, og her har vi oplevet samme vækst som de sidste år. Derudover er det danske marked blevet styrket for os det sidste år, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi er bare megastolte af det, det må jeg bare sige. Der var da måneder, hvor vi tænkte 'Shit, hvad skal der ske', og vi havde medarbejdere, der skulle sendes hjem ligesom alle andre steder, men det gik overraskende positivt.

Emil Thorup oplyser desuden, at omsætningen ligger i et tocifret millionbeløb, og at virksomheden ser ind i samme vækstkurve for første kvartal. Det fremgår dog ikke af årsregnskabet.

Gift med arbejdet

Fremgangen er de da heller ikke kommet sovende til. Emil Thorup har kunnet mærke, at arbejdet har fyldt mere for ham den seneste tid, efter han tidligere på året kunne fortælle, at han var blevet single.

- Jeg har været enormt fokuseret på arbejde og firmaet. Det har været så vild en tid, man har ikke kunnet sove i timen. Og så er det jo ingen hemmelighed, at jeg er blevet single. Jeg har giftet mig med mit arbejde i stedet, og det ved jeg ikke, om jeg kan anbefale, siger han med et grin.

I alt beskæftiger virksomheden i gennemsnit fem personer, fremgår det af årsregnskabet, og det lille hold ansatte har da også gjort coronakrisen en del nemmere at komme igennem, fortæller Emil Thorup.

- Vi har ikke så mange ansatte og meget plads, så vi har haft mulighed for at være fysisk derinde det meste af tiden. Men vi har måttet sende folk hjem i en periode, og det er bare svært at arbejde hjemmefra. Effektiviteten er anderledes. Man mister den der intimitet lidt, når man ikke kan stå og tale sammen henover skrivebordene.

Emil Thorup har foruden arbejdet med at designe møbler og drive virksomhed blandt andet lagt stemme til tegnefilm, og så er der stadig tid til at lave tv en gang imellem.

I 2018 var han således med i 'Vild med Dans' på TV 2, hvor han dog måtte se sig slået ud som den første. Kort efter blev han vært på 'Nybyggerne' også på TV 2.