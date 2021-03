Massiv kritik: - Han er modig

Dokumentaren er lødig

Minidokumentaren har fået massiv kritik fra flere forskellige fronter, hvorpå det lyder, at TV 2 ikke er gået kritisk nok til værks.

- Jeg synes, at dokumentaren er helt fin. Jeg synes, at den er lødig. Det var udgangspunktet, at han skulle fortælle sin historie. Jeg synes, at han er modig i at stå frem, fordi det er et enormt tabubelagt område for mænd. Hvis vi ikke begynder at få mere fokus på, at der ved brug af porno kan opstå en sådan adfærd eller kultur hos mænd, kan det blive svært at få taget fat på de problematikker der kan opstå, siger Heidi Ringheim.

Du mener ikke, at det er problematisk, at kvinderne ikke har haft mulighed for at stå frem?

- Programmet gik ud på at fortælle hans historie. Nu stod han frem og sagde undskyld for det, der var. Så kan det være, at de laver et program, hvor de forholder sig kritisk til det. Der er en masse kvinder, der er blevet krænket og det indrømmer han blankt, siger Heidi Ringheim.