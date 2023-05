'Matador'-skuespiller Holger Perfort er død

Holger Perfort er gået bort i en alder af 97 år.

Det fremgår af de offentlige registre, at den danske skuespiller døde 29. april 2023.

Holger Perfort fik sin debut som skuespiller i teaterstykket '30 års henstand' på Aarhus Teater i 1948, og siden nåede han en lang og flot karriere med film, tv-serier og på teaterscenerne rundt omkring i Danmark. Han var næsten aktiv til det sidste.

Han spillede blandt andet rollen som overtjener Olsen på Postgården i 'Matador', ligesom han også havde forskellige roller i en lang række film i serien om 'Olsen-banden' og medvirkede som professor Ulrich i de to første sæsoner af 'Riget'.

Også tv-serier som 'Taxa', 'Huset på Christianshavn' og 'Krøniken' kan han skrive på sit cv.

Malene Schwartz i rollen som Maude sammen med Holger Perfort. Foto: DR

Annonce:

Aktiv til det sidste

I en alder af 89 år var han i 2014 med i tv-serien '1864'. Året efter slog han over for Jyllands-Posten fast, at han på ingen måde gjorde sig tanker om at gå på pension.

- Selvfølgelig er det et spørgsmål om, hvordan man har det med det, og hvordan ens fysik er. Om man kan holde til f.eks. at stå på en scene. Men for mig har tanken om at stoppe som 65-årig i det her erhverv altid været latterlig. Så sent som sidste år var jeg med i tv-serien '1864', hvor jeg red på hest og faldt død om, og da var jeg 89 år, sagde han og slog i samme interview fast, at man i hans øjne først var gammel, når man havde rundet de 100 år.

Så langt nåede Holger Perfort desværre ikke, men han fortsatte sin karriere, som han havde planer om. Derfor kunne han i 2019 - i en alder af 94 år - også opleves i teaterstykket 'Spillemand på en tagryg' på Det Ny Teater.

I weekenden gik han så bort - lidt mere end en måned før han til juni ville være fyldt 98.

Holger Perfort blev i 1952 gift med skuespillerkollegaen Lillian Tillegreen, der også har medvirket i et hav af danske film og tv-serier. I 1966 fik de sammen sønnen Morten. De var gift, indtil hun gik bort i 2002, kort før parret kunne fejre guldbryllup.

Familien ønsker ikke at udtale sig om dødsfaldet.