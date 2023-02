'Matador'-stjerne: - Jeg har skrevet kontrakt

Vandet i 'Badehotellet' er ved at rinde ud.

Når den tiende sæson kører over flimmerkassen i 2024, bliver det nemlig sidste gang for TV 2's folkelige seer-succes.

Men for en af seriens medvirkende, den tidligere Matador-stjerne Sonja Oppenhagen, betyder det, at badedøren åbner op for nye muligheder.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet torsdag aften til premieren på det nye teaterstykker 'The Humans' i Folketeatret.

- Nu er det jo sidste sæson. Er der nogle planer efter 'Badehotellet'?

- Ja, men det må jeg ikke røbe endnu. Jeg må ikke sige noget om det, men ja, det er der.

- Så der er altså noget, du ikke må sige noget om?

- Ja, jeg har skrevet kontrakt på noget. Men jeg må ikke offentliggøre det før dem, der laver det, siger Sonja Oppenhagen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sonja Oppenhagen i rollen som 'Vicki' i DR's 'Matador'. Foto: Rolf Konow/DR

Annonce:

Ny scene

Den folkekære skuespiller kan dog over for Ekstra Bladet løfte en smule af sløret for det nye skuespil-eventyr og fortæller, at hun altså snart rykker væk fra fjernsynet og ud på de skrå brædder i et kommende - og indtil videre hemmeligt - teaterstykke.

'Badehotellet'-fans kan dog fortsat glæde sig over, at der endnu er en sæson tilbage, hvor man kan nyde Sonja Oppenhagen i rollen som den spirituelle lillesøster Lydia Vetterstrøm i 'Badehotellet'. Endda i seriens længste sæson nogensinde med hele otte afsnit, som Oppenhagen forleden fortalte til Billed-Bladet. Optagelserne starter i april.