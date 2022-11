'Matador'-stjerne Jens Arentzen er død

Skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør Jens Arentzen er tirsdag død efter at have været syg med kræft. Han blev 64 år.

Det oplyser familien til Ritzau.

Arentzen blev for alvor kendt, da han indtog rollen som den unge Ulrik Varnæs i tv-klassikeren 'Matador'.

Efter 'Matador' blev Jens Arentzen et stort hit med rollen som Jens Okkings unge makker, kriminalassistent Steen Dahl, i serien 'Een gang strømer ...'.

Gennem 1980'erne og 90'erne havde han stærke biroller i blandt andet 'Midt om natten', 'Ballerup Boulevard' og 'Hip, Hip Hurrah!'.

Senere begav Jens Arentzen sig ud i instruktørrollen, hvor han debuterede i 1995 med tv-filmen 'Lille John', og i 2000 fik han en Robert for sin novellefilm 'Solen er så rød'.

Svær barndom

I de senere år har han undervist og holdt foredrag om både sin svære barndom og om sine bedrifter i filmen og tv-seriens verden.

Han står bag 'Skuespillerens Værktøjer' fra 2001, som er fire film á 30 minutters varighed om skuespilteknik. Værket udkom også som bog i 2002.

Arentzen voksede op i et hjem med en psykisk syg og alkoholiseret mor og en tilbagetrukket far. Det satte et særligt præg på den unge Arentzen.

- Hvis man kommer fra et hjem, hvor verden kan gå under med døden, bliver man meget lydhør: Hvordan lyder skridtene i gangen? Hvordan sætter min far nøglen i døren?

- Du bliver overopmærksom på andre, og det arbejder jeg meget med. For hvis man mærker andre meget, er den, du er dårligst til at mærke, dig selv, sagde han til Kristeligt Dagblad i 2014.

Jens Arentzen blev især kendt, da han medvirkede i 'Matador'. Foto: Christian Klindt Sølbeck/Polfoto

I 2019 udgav han borgen 'Barnet, Byen og Verden', som er en debatbog om samtidens oversete skæbner.

Bogen var et forsøg på at sætte fokus på de mennesker, der går rundt og føler sig forkerte.

- Når min storebror og jeg mødte op på sygehuset uden at vide, om vores mor var i live eller ej, blev vi mødt med ’Nå, du har fået en fodbold. Det er da dejligt’. Vi kom derned med rædsel og sorg, men der var ingen, der så os. Jeg mødte en total berøringsangst. I dag tør vores samfund stadigvæk ikke nærme sig det sorgfulde, som ellers kan være helbredende. Der er en kultur for, at vi ikke blander os, fortalte han i forbindelse med udgivelsen til Politiken.

I 2013 var Jens Arentzen vært på programserien 'Erkendelsens time' på DR2, hvor han interviewede mennesker, der var vokset op i dysfunktionelle familier eller under stærkt psykisk pres.

Arentzen efterlader sig en datter og to børnebørn.

