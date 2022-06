Matador-stjerne scorer stor milliongevinst

Man fristes næsten til at konkludere, at køberen af Malene Schwartzs sommerhus har sagt; 'bare på beløbet'.

I hvert fald er der ikke slået så meget som en krone af udbudsprisen på den folkekære skuespillers feriebolig, der netop er blevet solgt.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Sommerhuset, der ligger i badebyen Tisvildeleje på Sjællands nordlige kyst, kom til salg igen for en måneds tid siden, og efter blot to uger var handlen i hus til 4.985.000 kroner. Det viser det netop tinglyste skøde.

Det betyder altså, at det er sidste sommer i det 87 kvadratmeter store fritidshus for Schwartz, der særligt er kendt for sin ikoniske rolle som bankdirektørfruen Maude i Matador. Dermed er det således også farvel til omkring 26 år i ferieboligen, der ligger i det i det naturskønne område Lundene.

Schwartz købte det 87 kvadratmeter store sommerhus i 1996 for 595.000 kroner, og dermed tjener hun gode penge på salget.

Se sommerhuset her.

Sommerhuset er nu solgt. Foto: Nybolig Peter Leander, Hornbæk

Landets dyreste sommerhusområde

Netop de mange somre samme sted er en af grundene til, at Malene Schwartz har solgt sin feriebolig efter næsten tre årtier. Hun fortalte til Billed-Bladet, da sommerhuset første gang kom på markedet i sensommeren sidste år, at hun vil prøve noget nyt og kigge lidt mere på verden i stedet for.

Det skulle der være rig mulighed for nu, i hvert fald kan skuespillerinden glæde sig over at have solgt en feriebolig i landets dyreste sommerhuspostnummer.

Ifølge Boliga.dk er det nemlig Tisvildeleje, der ligger helt i top, når det gælder de svimlende beløb, sommerhusene skifter hænder for i Danmarks mest populære ferieområder:

Sidste år gav køberne i gennemsnit lige godt 55.400 kroner pr. kvadratmeter for sommerhusene i kystbyen, hvilket eksempelvis svarer til næsten 3,9 millioner kroner for en feriebolig på 70 helt gennemsnitlige kvadratmeter.

Malene Schwartz fik dog lidt mere for sit sommerhus: Salgsprisen på lige under fem millioner kroner betyder nemlig, at den nye ejer har betalt næsten 57.300 kroner for hver kvadratmeter.

Udover sin rolle som den hårdtprøvede bankdirektørfrue Varnæs i Matador, har Malene Schwartz været med i en lang række film og tv-serier, ligesom hun har gjort sig på teatrets skrå brædder; både som skuespiller og teaterdirektør.

Hvis du selv går med overvejelserne om at købe et sommerhus, så kan du her få 10 eksperters råd til, hvad du skal vide lige nu.

