Mathilde Gøhler dømt igen

Kør bil, når du kører bil!

Sådan lyder formaningen fra Rådet for Sikker Trafik - en formaning, som model og influcener Mathilde Gøhler åbenbart har blæst høj og flot på.

Den 30-årige model er blevet snuppet i at tale i håndholdt mobiltelefon og skulle derfor tirsdag møde i Københavns Byret.

Sagen har været berammet flere gange tidligere, hvor Gøhler ikke er mødt op. Første gang var i maj, og igen i oktober i år kom hun ikke til retsmødet.

- Jeg kan konstatere, at Mathilde Gøhler ikke er mødt, og mig bekendt har vi ikke modtaget lægeerklæring, lød det i oktober fra dommeren.

Tredje gang blev heller ikke gangen, hvor modellen og moderen til to af Remees døtre mødte op for at afgive sin forklaring foran en dommer. Derimod mødte et vidne op i retten. Det var den betjent, der havde stoppet Gøhler med hånden på mobilen på Gothersgade i Indre By i København.

Betjenten kunne fortælle, at modellen dengang havde erkendt sin gerning.

Mathilde Gøhler blev idømt en bøde på 1500 kroner samt et kørselsforbud. Det er nemlig ikke første gang, hun er blevet taget med telefonen i hånden under kørsel.

Det betyder, at Mathilde Gøhler først kan sætte sig bag rattet i en bil igen, når hun har gennemgået obligatorisk undervisning og bestået en teori- og køreprøve.

Bøde på 40.000

Det er anden gang på kort tid, at Mathilde Gøhler er indblandet i en retssag.

I oktober blev hun i Retten i Lyngby dømt til at betale en bøde på 40.000 kroner for at have udøvet skjult reklame på sin profil på Instagram.

Mathilde Gøhler dømt: Skal betale 40.000 kroner i bøde

Anklageskriftet indeholdt 21 forskellige opslag fra modellens profil, som forbrugerombudsmanden ikke mente var tilstrækkeligt markeret som reklame.

Mathilde Gøhler havde i opslagene tagget eller omtalt firmaer som blandt andre Dior, Celine, Chanel, Kopenhagen Fur, Copenhagen Bike Company og Gina Tricot uden at informere sine 1,3 mio. følgere på Instagram om, at opslagene havde en kommerciel interesse.