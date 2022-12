Mathilde Kimer nægtet adgang i Ukraine

DR-korrespondenten Matilde Kimer har fået frataget sin presseakkreditering og dermed mulighed for at arbejde i Ukraine.

Det skete på et møde tidligere i december, hvor den ukrainske sikkerhedstjeneste beskyldte Matilde Kimer for at bedrive propaganda for fjenden, skriver mediet Journalisten.

- Jeg har brugt så mange dage af mit liv i skyttegrave og andre steder for at rapportere fra den her krig, så at skulle høre på sådan nogle beskyldninger – oveni købet kort tid efter at være blevet losset ud af Rusland – det er så sort for mig. Jeg har en mærkelig følelse af at være blevet forrådt, siger Matilde Kimer til mediet.

I august blev Matilde Kimer af 'sikkerheds- og forsvarsmæssige hensyn' nægtet adgang til Rusland, som hun har boet i siden 2020.

Dansk Journalistforbund (DJ) kritiserer i en udtalelse beslutningen og understreger, at man ikke kan gradbøje pressefrihed.

- Jeg er mildt sagt oprørt over dette angreb på den frie presse. Hvis et land insisterer på at kalde sig et demokrati, må det også værne om frie medier, siger DJ-formand Tine Johansen.

- Vi har alle sammen et stort behov for dygtige journalister til at være vores øjne og ører på jorden i Ukraine, og det skal Ukraine selvfølgelig respektere, fortsætter hun.

Ifølge DJ sker inddragelsen af Matilde Kimers presseakkreditering på baggrund af, at hun på sin Facebook-side har delt flere af sine reportager fra krigen i Ukraine.

- Det her viser mig desværre, at de ukrainske myndigheder ikke har forstået meget af, hvordan rigtige frie medier fungerer, når de tror, de på den måde kan handle med pressefriheden og få journalister til at bringe propagandahistorier, siger Tine Johansen.

Tine Johansen har i dag skrevet til både den nyudnævnte danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, samt til den ukrainske ambassadør i Danmark for at få beslutningen omstødt.

I indstillingen til Cavlingprisen beskrives Matilde Kimer som 'det troværdige ansigt, der forbinder DRs mange brugere med en krig, der kan føles fjern og uvirkelig, men definerer vores tid.'