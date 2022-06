Matthesen i oprør over 'kageperson': Gør tykt grin med Lagkagehuset

Komikeren udnytter Lagkagehusets opsigtsvækkende beslutning om ikke længere at lave kagemænd eller kagekoner, men derimod 'kagepersoner', til at fyre en ultramorsom bredside af på Facebook mod den kendte bagervirksomhed

Det har været et af ugens helt store samtaleemner, som har fået mange folk op af stolene, men også høstet ros, efter at den populære bagerkæde Lagkagehuset har besluttet, at man ikke længere vil kalde de populære store fødselsdagskager af brunsviger med slik på toppen for 'kagemand' eller 'kagekone'.

Det skal derimod nu hedde 'kageperson'.

Det er kommet på mode at være politisk korrekt og pæn uden at risikere at støde nogen som helst, ligesom der er fokus på kønsneutralitet, minoriteter og ligestilling.

Men kæden havde formentlig dog ikke regnet med, at det ville blive 'talk of the town' på den måde, det blev, ligesom de formentlig gerne var alle de kritiske røster foruden.

Kagevæsen?

En af dem, der tydeligvis ikke er helt tilfredse - eller i hvert fald har gjort sig morsomme på Lagkagehusets bekostning - er komiker, skuespiller og generelt multientertainer Anders 'Anden' Matthesen.

På sin egen underfundige, spøjse og ultramorsomme ironiske måde giver han således Lagkagehuset en morsom opsang over deres beslutning.

Det sker på hans facebookprofil og på hans Instagram.

For som essensen af hans lange, sjove enetale er: Hvis vi skal ændre begreberne kagemand og kagekone til noget kønsneutralt, hvad så med alt det andet i samfundet, der indeholder et af de to ord 'mand' eller 'kvinde'?

- Jeg synes, det er en god start, men man kunne også lige tage fat i .... nu ved jeg ikke, om I sælger mandelcroissanter, men der er jo også 'mand' i dem. Det kunne måske være en 'person-croissant'. (...) I kunne jo også bare kalde det 'Kagevæsen'? Og så kigge på jeres navn også. Lagkagehuset - det pisser lidt på alle dem, der bor i lejlighed, og hvad med de hjemløse?, lyder det blandt andet.

Det er stort set en umulighed at skrive Anders Matthesens svada mod Lagkagehuset helt ordret ud, for det går stærkt, når komikeren åbner munden og lader sin ordstrøm falde, men her på Ekstra Bladet har vi naturligvis forsøgt.

Og hvis du hellere vil se Anders Matthesen selv fyre det hele af, så tryk her for at komme ind på videoen.

Anders Matthesens tale til Lagkagehuset:

'Tusind tak til Lagkagehuset. Jeg ser, at I endelig har 'personet' jer op til at embrace jeres sociale ansvar og nu kalder det 'kageperson', for det er også lidt irriterende for alle dem, der hverken er mænd eller kvinder. Tænk, hvis de ikke engang er personer?

Det er lidt ekskluderende over for dyrene - der er altid plads til forbedringer. Jeg synes, det er en god start, men man kunne også lige tage fat i .... nu ved jeg ikke, om I sælger mandelcroissanter, men der er jo også 'mand' i dem.

Det kunne måske være en 'person-croissant'? I kunne jo også bare kalde det 'Kagevæsen'?

Og så kigge på jeres navn også. Lagkagehuset - det pisser lidt på alle dem, der bor i lejlighed, og hvad med de hjemløse? Man kunne måske bare kalde det 'Lagkagestedet'? Det er lidt misvisende i og med at det eneste, I ikke sælger, er lagkage ...

Hvad med 'Brødstedet'? Eller det er måske også en mikro-aggression over for alle glutenallergikerne. Det kunne bare være 'Bagværk' - der er selvfølgelig lidt kedelige associationer til bagdel og seksualisering af brødet.

Så måske bare 'Stedet'? I kunne bare kalde det 'Stedet' - og så husk - nu ved jeg ikke, om I stadig ansætter bagerjomfruer - at lade være med at gå ind i det med om folk de knepper bag disken eller ej - det kan blive en værre hvepserede.

Pøj pøj med det!'