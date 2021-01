Maze i massiv modvind efter Dubai-tur

- De tror, at de kan gå på vandet. Det pisser mig bare af, lyder kritikken fra politiker, der er med til at give bordtennisspilleren smør på brødet

I adskillige dage har kritikken haglet ned over familien Kessler efter deres meget omtalte rejse til Dubai.

I forbindelse med deres luksusophold under sol og palmer, mødtes Mikkel Kessler med flere andre danske sportsfolk - blandt andre Nicklas Bendtner, tidligere badmintonspiller Mathias Boe og bordtennisspilleren Michael Maze.

Mens Mikkel og Lea Kessler har fået ørerne i maskinen for at rejse ud i den coronaramte verden, så er Michael Maze gået ret meget under radaren. Indtil nu.

Mette Frederiksen med opsang til influencere i Dubai

Mette Frederiksen med opsang til rejseglade kendisser: - Det er farligt

Ud over at statsminister Mette Frederiksen tidligere på ugen var ude at kritisere kendissernes rejser til Dubai i hårde vendinger, så får Michael Maze nu en skideballe fra sin egen hjemmebane.

Det sagde Mette Frederiksen som kendissernes rejser til Dubai: - Jeg tror, jeg skal pålægge mig selv lidt restriktioner, inden jeg udtaler mig om det. Der er en grund til, at verden er gået i rød. Der er en grund til, at vi over for alle - inklusiv dansk erhvervsliv, som vi lever af i dette land - virkelig anmoder om, at vi ikke rejser ud.

Det er formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune, Claus Larsen, der har taget bladet fra munden, og i Dagbladet fortæller han, så det ikke er til at tage fejl af, hvad han mener om Mazes eksotiske tur.

- Det er for dumt! Det er lidt for Karl Smart-agtigt, og det har jeg ikke meget til overs for. Det er lige smart nok, og jeg forstår det ikke, men de gutter tror jo, de er udødelige, siger Claus Larsen til avisen.

Tv-kendis lever livet i Dubai: - Folk skal falde ned

Det er Kultur- og Idrætsudvalget, der hvert fjerde år blåstempler indstillinger om elitesportsaftalerne - altså er det dem, der er med til at betale løn til Maze, der anses for et forbillede for unge i domkirke byen.

Danskermøde i Dubai, hvor det er helt lovligt at sidde ti om et bord på en restaurant. Ud over Michael Maze er kendisser som Nicklas Bendtner, Mikkel Kessler, Joe Calzaghe, Joachim Persson, Mathias Boe og Theo Jørgensen med i selskabet. Privatfoto

Overfor Ekstra Bladet uddyber Claus Larsen sin kritik.

- Den der se mig-holdning, kan jeg ikke forlige mig med. De tror, at de kan gå på vandet. Det pisser mig bare af.

- Hvad pisser dig mest af ved Mazes rejse til Dubai?

- Arrogancen overfor resten af den danske befolkning, der forsøger at passe på sig selv og hinanden. Han og de gør måske ikke noget ulovligt, men det er det moralske i det.

Fortryder ikke Dubai-rejse - men forstår folks misundelse

- Michael Maze bliver anset som et forbillede i Roskilde. Kan han blive ved med at være det?

- Han har sikkert mange andre gode kvalitetet. Men med den status han har på grund af sin sport, skal han måske tænke lidt over, hvordan han opfører sig.

- Får det nogle konsekvenser for ham?

- Fra kommunens side laver vi flerårige aftaler om elitesport - blandt andet med Roskilde Bordtenninsklub. Så det må være op til klubben. Men jeg håber, at de vil tage en snak med ham.

Dumt

Fra klubben lyder det, at Dubai-turen ikke umiddelbart får konsekvenser.

- Men det er da dumt, siger Allan Bentsen, der er sportschef i Roskilde Bordtennislub.

Ekstra Bladet har siden onsdag morgen forsøgt at få en kommentar fra Michael Maze. Han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

