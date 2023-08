Med i 'Robinson': Her har du set ham før

Det er snart tid til, at den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen' løber over skærmen på TV3.

Første afsnit bliver vist 4. september, og de 22 deltagere er nu blevet offentliggjort.

På listen over deltagerne i årets sæson af det populære realityprogram finder man Martin Albrechtsen, hvis navn må ringe en klokke hos de fleste fodboldfans.

Martin Albrechtsen er nemlig tidligere professionel fodboldspiller med en lang og glorværdig karriere bag sig.

43-årige Martin Albrechtsen har gennem sin fodboldkarriere tørnet ud for store klubber som Brøndby IF, FC Midtjylland og FC København i den danske Superliga, hvor han med sidstnævnte klub vandt to danske mesterskaber.

Udover 304 kampe i Superligaen har den tidligere danske forsvarsklippe 118 kampe på CV'et for den engelske Premier League-klub West Bromwich Albion samt fire optrædener på det danske landshold.

Annonce:

Martin Albrechtsen spillede blandt andet 72 kampe for FC København, som han vandt to danske mesterskaber med. Foto: Borberg Thomas/POLFOTO

Det har længe været en drøm for den tidligere danske landholdsspiller at deltage i 'Robinson Ekspediton'.

Og Martin Albrechsten prøvede allerede sidste år at sende en ansøgning til programmet, men blev desværre ikke valgt blandt de op mod 1000 ansøgere til det legendariske reality-program.

Nu er det dog endelig lykkedes for den tidligere fodboldspiller at blive en del af programmet.

Pizza og padel

Efter fodboldkarrieren har Martin Albrechtsen primært arbejdet som personlig træner, men har i foråret kastet sig over nye projekter.

Han han blandt andet været med til at åbne pizzeriaet Pappa Pizza på Vesterbro, mens han også har satset stort på at åbne et nyt padel-center i Køge.

Du kan se Martin Albrechtsen i første afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' mandag 4 september på TV3 og Viaplay.

Her kan du læse om alt det, der sker i Robinson, men som ikke kommer med på tv.