Medie: Fyret efter strid om mulig krænkelsessag

Ejendomsmægleren Jesper Nielsen, der blandt andet er kendt fra programmer som 'Hammerslag' og 'I hus til halsen', trådte tidligere på ugen tilbage som direktør i kæden af ejendomsmæglerforretninger Jesper Nielsen, som han selv lægger navn til.

Her lød det, at fyringen skete som en konsekvens af problemer i samarbejdet.

'Samarbejdet mellem Nykredit Mægler og Jesper Nielsen har klarlagt, at der er uforenelige forskelle på de ledelsesmæssige værdier mellem de to selskaber. Det er baggrunden for, at vi har valgt at stoppe samarbejdet,' var meldingen fra Peter Mattsen, direktør i Nykredit Mægler. Uden at uddybe hvilke ledelsesværdier, der var tale om.

Men ifølge en artikel i Berlingske bunder striden om værdier angiveligt i en potentiel krænkelsessag.

Avisen fortæller, hvordan det ifølge deres kilder handler om, at Nykredit har fået mistanke om krænkelser begået af Jesper Nielsen ved et julefrokostarrangement på Hotel d'Angleterre i december.

Ekstra bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Nielsen og Nykredit, der dog ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

Tidligere på ugen fik vi følgende sms fra Jesper Nielsen, som er den samme, han har sendt som svar tiI Berlingskes artikel.

'Nykredit og jeg har ikke været enige om en række ledelsesmæssige forhold. Derfor har Nykredit købt min andel af Jesper Nielsen. Jeg får derfor opfyldt mit ønske om at komme ud af selskabet nogle få år tidligere end planlagt, hvilket passer mig godt. Som følge af aftalen er jeg underlagt en tavshedsklausul, hvilket betyder, at jeg ikke har yderligere kommentarer.'

Til Berlingske tilføjer kendisejendomsmægleren dog i en opfølgende sms, at han fuldstændigt kan afvise, at der er tale om en fyring, og at der skulle eksistere en krænkelsessag.

Undersøger sagen

Nykredit ønskede ifølge Berlingske at undersøge julefrokostsagen gennem en uvildig advokatundersøgelse, som Jesper Nielsen angiveligt skulle have modsat sig.

Til Berlingske skriver Nykredits direktør Peter Mattsen i en e-mail:

'Vi er blevet bekendt med en række forhold, som vi har ønsket at få klarlagt gennem en uvildig undersøgelse. Det er ikke blevet imødekommet. På den baggrund har vi valgt at stoppe samarbejdet.'

Han tilføjer, at Nykredit nu selv gået i gang med at klarlægge, hvad der er op og ned i sagen efter bruddet med Jesper Nielsen.

Kæden, som Jesper Nielsen indtil nu har ejet sammen med Nykredit Mægler A/S, bliver nu en del af Nykredit Mægler ligesom Nybolig og Estate, og Nykredit Mægler arbejder nu på at finde et nyt navn til kæden.

