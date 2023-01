Medie: Grevinde Alexandra hiver eksmanden i retten

Martin Jørgensen skylder angiveligt grevinde Alexandra lige under 5,5 millioner kroner. Nu hiver sidstnævnte ifølge Her & Nu eksmanden i retten for at få ham til at afdrage på sin gæld

Grevinde Alexandras advokat har i et godt stykke tid forsøgt at få Martin Jørgensen i fogedretten. Sagen drejer sig om et gældsbrev på 5.448.750 kroner, som blev underskrevet tilbage i 2015 i forbindelse med parrets skilsmisse.

Her var det altså aftalen mellem parterne, at Martin Jørgensen skulle begynde at afdrage på milliongælden, men den aftale har Martin Jørgensen angiveligt ikke overholdt, hvorfor grevinde Alexandra nu går rettens vej.

Det skriver Her & Nu, som har fået aktindsigt i en retsbog, der viser, at grevindens eksmand ikke er dukket op til tre planlagte møder i fogedretten i oktober, november og december.

Siden gældsbrevet blev underskrevet i 2015, har gælden kun vokset sig større. Da underskriften blev sat, lød beløbet ifølge Her & Nu på 5.448.750 kroner, og nu har gælden sneget sig op på 5.453.137,5 kroner.

Mediet skriver, at der er planlagt et nyt retsmøde i sagen i næste uge.

Hverken grevinde Alexandra eller Martin Jørgensen har ønsket at kommentere sagen over for Her & Nu, som har været i kontakt med begge parter.

Ekstra Bladet har torsdag aften forsøgt at komme i kontakt med grevinde Alexandra, hvilket i skrivende stund ikke har været muligt.