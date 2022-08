Medie: TV 2-værts datter fik hævet sin karakter ulovligt

Da TV 2 Nyhedernes Poul Erik Skammelsens datter havde fået 10 i sin eksamen i mundtlig historie tilbage i 2017, var hun ikke tilfreds.

Hun skrev en klage til Sorø Akademis rektor, Kristian Jacobsen, og forklarede, hvorfor hun skulle have haft 12. Herefter gik rektor ind og rettede karakteren.

Det skriver B.T., der har interviewet Kristian Jacobsen, som erkender at have ændret karakteren fra 10 til 12.

Først nægter rektoren over for B.T., at han nogensinde skulle have ændret en elevs karakter.

Men da mediet foreholder ham en mail, han selv har sendt ud til lærerne på skolerne, indrømmer Kristian Jacobsen sin indblanding.

- Jamen, det er rigtigt, der var en klagesag i 2017, hvor jeg efterfølgende skrev til lærerne, at jeg havde lavet en fejl. Den klagesag kørte fuldstændig efter bogen, siger han til B.T.

Forældre på lønningslisten

Kristian Jacobsen rettede efter sin afgørelse i sagen henvendelse til Undervisningsministeriet, hvor han fik at vide, at han ikke måtte ændre karakterer på den måde. En regel, Undervisningsministeriet bekræfter over for B.T..

Men Kristian Jacobsen mente ikke, at han kunne omgøre beslutningen, da eleven på det givne tidspunkt allerede var blevet informeret om sin karakterændring.

Med til historien hører også, at elevens mor, Camilla Kjærulff, arbejder som kommunikationsmedarbejder på skolen, mens faderen, Poul Erik Skammelsen, har været gæsteforelæser på skolen ved flere lejligheder.

Det er dog et forhold, Kristian Jacobsen afviser skulle spille en rolle i sagen.

Til Ekstra Bladet skriver Poul Erik Skammelsen, ligesom han også gør til B.T., at han ikke har nogen kommentarer, men at 'hverken jeg eller min kone har været involveret. Spørgsmål til Sorø Akademis håndtering af klager bør rettes til Sorø Akademi'.

Ekstra Bladet har desuden forsøgt at få en kommentar fra Sorø Akademis rektor, der dog ikke er vendt tilbage.

