Medina er gravid

Medina og hendes mand, Malo Chapsal, skal have deres andet barn.

Det oplyser popsangeren i et opslag på Instagram.

Her deler hun et billede af parret, som står sammen foran et spejl, mens Malo Chapsal holder to fingre foran den gravide mave. Formentlig for at indikere, at det er parrets barn nummer to.

De blev gift i juni 2020, og allerede i august samme år kunne de fortælle, at de ventede deres første barn. Det var en lille søn, som kom til verden 30. januar, og nu venter de altså endnu et barn.

I teksten til opslaget skriver Medina, der har det borgerlige navn Medina Danielle Oona Valbak, at barnet kommer til juni.

'Hej Nugget, ses til juni', skriver hun efterfulgt af en hjerte-emoji.

Specielt navn

39-årige Medina er meget privat og har ikke vist ansigtet på sin søn på sine sociale medier. Lidt deler hun dog, og i marts løftede hun sløret for, hvad den lille dreng hedder.

På en video på sin Instagram-story, hvor hun havde en hånd på maven af sin lille søn, afslørede hun, at den lille hedder Tyler Rose Chapsal.

Medinas mand og faren til hendes snart to børn er sergent og under uddannelse på Hærens Officerskole. De to mødte hinanden til en fælles venindes bryllup.