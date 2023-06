Kun i Ekstra Bladet

Den amerikanske youtuber og Prime-ambassadør Logan Paul, der har over 23 millioner abonnenter på den sociale platform, er igen i København. Blandt andet for at promovere kultdrikken Prime og besøge sin kæreste, Nina Agdals, hjemland.

For et år siden begyndte rygterne om kærlighed mellem 28-årige Logan Paul og den 31-årige danske supermodel at florere, og parret gjorde deres forhold officielt i december 2022.