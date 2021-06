Melder afbud: Ramt af sygdom

Når der senere torsdag er premiere på Rødvig Revy, bliver det uden sangerinde Kirsten Siggaard.

Hun er nemlig blevet ramt af akut sygdom.

Det oplyser revyens direktør, Jeanette Larsen, i en pressemeddelelse.

'Skuespiller og sanger Kirsten Siggaard er desværre blevet ramt af akut øjensygdom, som ved aktivitet kan resultere i nethindeløsning. Hun vil derfor ikke medvirke i morgen torsdag d. 24. juni til premieren på årets Rødvig Revy 2021', lyder det i meddelelsen.

Kirsten Siggaard var i 2016 med i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Premieren vil dog stadig blive gennemført som planlagt, og skuespiller og sanger Fie Alberte Damgaard-Lauritsen, der også har koreograferet revyen, træder til og overtager til premieren i stedet.

Vender tilbage

Kirsten Siggaard, der blandt andet flere gange har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix, forventes at være tilbage i Rødvig Revyen fredag 2. juli, lyder det i pressemeddelelsen.

Til Ekstra Bladet fortæller Jeanette Larsen, at Siggaard er blevet ramt af nethindeløsning og derfor skal holde sig i ro.

- Hun har fået nethindeløsning, og hvis man ikke holder sig i ro, kan man i værste fald miste synet. Så hun skal holde sig i ro i ti dage, siger hun og fortsætter:

- Kirsten er ved godt mod, og selvom hun er ærgerlig, er vi alle ved godt mod. Heldigvis har vi Fie, der kan træde til, og så er der desværre nogle af Kirstens numre, der må udgå, men vi har sagt til hende, at hun ikke skal komme tilbage, før hun er helt frisk, for helbred kommer over revy, siger Jeanette Larsen videre.